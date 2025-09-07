La Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal informó las nuevas zonas y horarios donde se realizará la campaña de castración y vacunación antirrábica para perros y gatos desde este lunes 8 y hasta el próximo sábado 13: los quirófanos móviles recorrerán diversos puntos del partido, ofreciendo estos servicios gratuitos y charlas previas sobre tenencia responsable de mascotas.

Del lunes 8 al viernes 12 las unidades móviles estarán en la sociedad de fomento San Martín (Génova 5284), en el Estadio José María Minella -con ingreso por el estacionamiento en avenida De las Olimpíadas y Ortiz de Zárate- y en el Galpón Municipal de Parque Camet (Beltrán 5400). En todos los lugares los vecinos deben presentarse antes de las 08:00.

Por otra parte, del martes 9 al viernes 12, la campaña llegará a la sociedad de fomento Las Heras (Heguilor 2745), también desde las 08:00, mientras que en la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal (Canesa y Guanahani) se atenderá de lunes a viernes antes de las 10:00.

Ya el sábado 13, una unidad móvil estará en el Centro Cultural de Batán (Calle 128 entre colectora y 143), priorizando a vecinos de Batán y zonas aledañas, quienes deberán presentarse antes de las 8:00 con DNI. Las castraciones se realizarán por orden de llegada, sin turno previo, con un límite de 15 por sede y un animal por persona para garantizar la accesibilidad del servicio.

La vacunación antirrábica para perros y gatos mayores de 3 meses se llevará a cabo del lunes 8 al viernes 12, de 09:30 a 12:30 con el siguiente cronograma: lunes en Bomberos Voluntarios de Sierras de los Padres (avenida Argentina y Adolfo), martes en la sociedad de fomento Gloria de la Peregrina (Río Suquía 1294), miércoles en la Plaza Mariano Moreno (Colón y Uruguay), jueves en el CIC Martillo (Coronel Vidal 2665) y viernes en la sociedad de fomento General San Martín (Génova 5284).

Los coordinadores destacaron que no se vacunarán hembras preñadas, en lactancia, ni animales enfermos o convalecientes. Para más información sobre requisitos de castración y vacunación, los interesados pueden visitar www.mardelplata.gob.ar/zoonosisweb.