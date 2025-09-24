La ex presidenta Cristina Kirchner reaccionó desde su prisión domiciliaria al anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que confirmó un préstamo por 20 mil millones de dólares a la Argentina. "¿Viste que al final era el dólar?", cuestionó la líder del PJ en redes sociales y sostuvo que el encuentro que mantuvo Javier Milei con Donald Trump en Nueva York es una señal de que "el principal problema de la economía argentina son los dólares".

Asimismo, señaló que "el endeudamiento criminal que Macri tomó a partir del 2016… se ha tornado inmanejable" y advirtió: "La 'ayuda' de 'las fuerzas del norte' es pan para hoy y hambre para mañana".

"Y sino… preguntale a Sturzenegger y a Bullrich como le fue a De La Rúa y a la Argentina con el Megacanje y el Blindaje", agregó.

En su extensa publicación en la red social X, Cristina Kirchner chicaneó al presidente con su famosa frase de campaña "economista experto en crecimiento con y sin dinero" y lo acusó de no hacerse cargo del "fracaso de la macro" ni del “desastre” provocado "en la vida cotidiana de millones y millones de argentinas y argentinos".

"Mirá hermano… te lo digo sinceramente… LA 'AYUDA' DE 'LAS FUERZAS DEL NORTE' (me parece que 'Las del Cielo' están medio cabreras con vos) ES PAN PARA HOY Y HAMBRE PARA MAÑANA…", sostuvo, con una chicana electoral.

"Nueve de cada diez hogares argentinos están endeudados...", subrayó la líder opositora y marcó que "no es deuda para cambiar el auto o hacer un viaje a Disney" sino "para comer o comprar remedios, pagar la luz, el gas o el alquiler".

Y sostuvo: "Más de la mitad de las familias destinan entre el 40% y el 60% de lo que ganan solo a pagar deudas. La guita se les va en cuotas, en tarjetas y préstamos… y la mayoría no llega a fin de mes". Además, la ex jefa de Estado contrastó esta situación con "la brutal riqueza de algunos pocos" y expresó: "Es la foto de un país que vive al revés, donde el pueblo se endeuda para comer mientras un puñado se enriquece fugando dólares al exterior".

"Este es el verdadero rostro de tu modelo de ajuste, Milei", apuntó la dirigente y afirmó: "No solucionaste nada y empeoraste todo". Asimismo, recordó el "intento de reelección fracasado de Mauricio Macri (también auspiciado por Trump)", que "nos costó a los argentinos endeudamiento masivo con privados y la vuelta del FMI al país con un préstamo de 45 mil millones de dólares", según indicó.

"Ahora, las elecciones del próximo 26 de octubre ya nos costaron 20 mil millones de dólares más del FMI, sumado a los casi 30 mil millones de dólares del blanqueo…más los miles de millones del BID, del Banco Mundial, de la CAF, el REPO, el oro en Londres… Nunca se ha visto quemar tantos dólares en tan poco tiempo", señaló.

Y cuestionó: "¡Che Milei!... Como vos y el Toto Caputo ya se fumaron todos los dólares posibles… ¿ahora nos anuncian por tuiter que nos vamos a endeudar directamente con el Tesoro de los EEUU por 20 mil millones de dólares más para “tu reelección” (Trump dixit)?".