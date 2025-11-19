El juez del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, dispuso nuevas medidas con relación al régimen de arresto domiciliario que cumple la ex presidenta Cristina Fernández, condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad. La resolución establece restricciones específicas sobre las visitas que recibe en su domicilio, advirtiendo que el incumplimiento podría derivar en la modificación o revocación del beneficio.

Entre las disposiciones, se prohíbe la visita simultánea de personas ajenas a su núcleo cercano, como ocurrió recientemente con un grupo de nueve economistas.

A partir de ahora, cada ingreso deberá contar con autorización individual, expresa y previa, acompañada de una justificación concreta que detalle la necesidad, fecha y hora de la visita. Además, se fijó un límite de dos horas para este tipo de encuentros.

La medida busca reforzar el control sobre el cumplimiento del arresto domiciliario, que incluye el uso de tobillera electrónica, y se enmarca en el seguimiento judicial de las condiciones impuestas por la condena.

Fuente: con información de Infobae

