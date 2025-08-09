La ex presidente Cristina Fernández criticó con dureza al presidente Javier Milei desde su prisión domiciliaria, en respuesta a la cadena nacional emitida anoche en la que el jefe de Estado defendió los vetos al aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la ex mandataria calificó las declaraciones del Presidente como falsas y lo acusó de mentir sobre la situación económica del país.

En su mensaje, Fernández expresó: “Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero más que con los pies para adelante, a vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada”. Además, cuestionó las afirmaciones del presidente sobre la economía: “Porque la verdad… tenés que estar loco o ser un gran mentiroso para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes. Daaaaale… ¿En serio…?”.

La ex presidente también apuntó contra la política económica del gobierno, desmintiendo la narrativa de Milei sobre la ausencia de emisión monetaria. En una posdata, afirmó: “Dejá de mentir con la cantinela esa de que en tu gobierno no hay emisión monetaria… Si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar”.

Y agregó: “¿¿¿Con qué pagaron, pagan y van a pagar las tasas de interés que tenés por las nubes??? ¿Con chupetines? No… Con emisión de dinero. ¿Y quién se lleva esa emisión? Los mismos de siempre, Milei… Los que tienen su mejor representante en tu ministro de Economía”.

Por último, Fernández hizo una referencia a su propia gestión: “Y además... y muy humildemente, Milei… mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie… Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas”.

Fuente: con información de TN