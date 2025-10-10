Cristina Kirchner recibió a Silvio Rodríguez en su departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria. Luego, con una foto, difundió el próximo concierto del cantante cubano y se burló del show musical que dio Javier Milei. "Mañana va a realizar un auténtico acto de desagravio al buen gusto", escribió la ex presidenta.

Ads

"Silvio Rodríguez no requiere demasiada presentación: genial cantautor y poeta cubano y militante comprometido con las causas justas en todo el mundo. Sus canciones nos marcaron a fuego como generación y siguen deslumbrando por su belleza", expresó Cristina Kirchner, que definió a Rodríguez como "autor y cantor de canciones bellas".

Luego, difundió el próximo show del músico, que será en el mismo lugar donde Milei hizo su espectáculo el lunes pasado. "Silvio está de gira por Latinoamérica y en nuestro país se presentará este fin de semana en el Movistar Arena", dijo sobre el concierto.

Ads

ntonces dejó la burla sobre Milei: "Tal vez no lo sepa nunca, pero mañana va a realizar un auténtico acto de desagravio a la música, al buen gusto… y a los oídos de millones de argentinos".

Puede interesarte

Cristina Kirchner, que también agradeció la visita de la flautista Niurka González, concluyó su mensaje: "Gracias Silvio por la visita, por tu apoyo y por tu solidaridad".

Ads

Fue el primer mensaje de la ex vicepresidenta después del anuncio del Tesoro de Estados Unidos sobre la compra de pesos y el swap por 20 mil millones de dólares. Sin embargo, por el momento no hubo comentarios al respecto.

Sí apuntó directamente contra el extravagante show de Milei en el Movistar Arena, donde presentó su último libro y dio un recital junto a su "banda presidencial", como se conoce al grupo que lo acompaña, con Bertie Benegas Lynch (batería) y Marcelo Duclós (bajo) como base rítmica. En guitarra estuvieron Joaquín Benegas Lynch y Hernan Scarfó, mientras que Fernando Mezzina se hizo cargo de los teclados y Lilia Lemoine aportó voces.

La setlist estuvo compuesta de seis canciones: "Demoliendo hoteles", de Charly García; "El rock del gato", de Los Ratones Paranoicos; "Blues del equipaje", de La Mississippi; "No me arrepiento de este amor", en la versión de Attaque 77; "Dame fuego", también de Attaque 77; "Libre", de Nino Bravo; y "Hava Nagila", una canción popular judía.

Ads

El espectáculo -con presencia de candidatos de LLA y ministros- causó furor entre los militantes libertarios, que coparon el Movistar Arena y cantaron contra Cristina Kirchner. Pero también cosechó críticas de la oposición.

Puede interesarte

"El Presidente gobierna desde una narrativa de ficción y fuga preocupantes", dijo Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica. "Se estaban dando un gusto de tocar en un estadio importante, cuando hay cosas muy duras que estamos viviendo los argentinos", se sumó luego Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe.

Las críticas se reflejaron también a nivel internacional, justo cuando Luis Caputo estaba negociando en Washington los detalles del acuerdo que tres días después anunció Scott Bessent.

"A esto es a lo que Donald Trump quiere darle 20 mil millones de dólares de nuestro dinero mientras destripa la asistencia sanitaria de los estadounidenses en su país”, escribió la senadora demócrata Elizabeth Warren, a quien desde el trumpismo tildan de "peronista".

Fuente: Clarín