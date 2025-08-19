El fallo se basó en el artículo 310 del Código Procesal Civil y Comercial, que dispone el cierre automático de un expediente si no registra movimientos durante medio año. Según el magistrado, el instituto busca evitar “la prolongación indefinida de los juicios en detrimento de la paz y la seguridad jurídica”.

La demanda, de $22.300 millones, pretendía recuperar para el Estado fondos presuntamente desviados en la adjudicación de obras públicas a Lázaro Báez. Sin embargo, el trámite quedó paralizado entre los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, cuya administración incluso disolvió el organismo demandante el mes pasado.

Pese a este cierre, la decisión no modifica la situación penal de la ex mandataria. Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria tras ser condenada a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Además, sigue vigente el decomiso de $684.000 millones dispuesto por la Justicia en la sentencia penal, medida que aún espera revisión en la Cámara de Casación.

La resolución puede ser apelada por Vialidad Nacional para que la Cámara Civil y Comercial Federal revise el archivo. Mientras tanto, la defensa de la ex presidenta celebró un nuevo revés judicial contra el reclamo patrimonial.

Fuente: Infobae