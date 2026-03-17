La audiencia, que comenzó a las 9 de la mañana, marca el inicio de una serie de indagatorias dentro del juicio oral que investiga un presunto sistema de recaudación de sobornos vinculado a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

Ads

Según la acusación judicial, la ex presidenta está acusada como presunta jefa de una asociación ilícita que habría operado entre 2003 y 2015, recaudando fondos ilegales de empresarios a cambio de contratos estatales.

El expediente se apoya, entre otras pruebas, en las anotaciones del ex chofer Oscar Centeno, que registraron supuestos traslados de dinero destinados a funcionarios. La causa incluye a decenas de exfuncionarios y empresarios, en lo que se considera el mayor juicio por corrupción del país.

Ads

En la previa de su presentación, Cristina Fernández Kirchner volvió a cuestionar el proceso judicial y lo calificó como un “circo” o una “farsa procesal”, denunciando irregularidades en su contra.

La ex presidenta ya había intentado anular el juicio en instancias anteriores, argumentando que se trata de una persecución política basada en pruebas cuestionadas por su defensa.

Ads

Durante la jornada militantes y dirigentes convocaron a movilizaciones en apoyo a la ex presidenta, con concentraciones previstas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

El avance del juicio por la causa Cuadernos podría extenderse durante meses, con decenas de testimonios y audiencias previstas, en un proceso que sigue siendo observado de cerca tanto por el ámbito político como por la opinión pública.