La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa internada y bajo seguimiento médico, de acuerdo al último parte difundido este viernes. Su evolución es estable y permanece sin fiebre, aunque seguirá hospitalizada debido al cuadro posoperatorio que atraviesa.

Según se informó, la exmandataria presenta un íleo posoperatorio, una complicación frecuente tras cirugías abdominales, motivo por el cual se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso. Además, continúa con dieta líquida, ya que aún no se encuentra en condiciones de avanzar hacia una alimentación sólida.

El parte médico detalla que la evolución clínica es favorable dentro de los parámetros esperados y que no se registran signos de infección secundaria. Sin embargo, los profesionales indicaron que la internación se extenderá para garantizar un control permanente hasta que el cuadro se resuelva por completo.

Cristina Kirchner fue intervenida quirúrgicamente tras un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada, y la cirugía fue considerada exitosa. La decisión de mantenerla internada responde a criterios médicos y preventivos, sin que hasta el momento se haya definido una fecha de alta.

El seguimiento continuará en las próximas horas, con nuevos controles y evaluaciones que permitirán determinar los pasos a seguir en su recuperación.

