Cristina Fernández criticó el manejo económico del gobierno de Javier Milei, especialmente en lo relativo al endeudamiento y la política cambiaria, durante el acto de asunción de la presidencia del Partido Justicialista.

La ex presidente destacó que, aunque el endeudamiento en pesos creció significativamente, en dólares hubo una reducción, pero “no es virtuosa, es forzosa”, dado que el gobierno no tiene acceso a los mercados internacionales. “Pese al superávit comercial, no tenemos los dólares”, señaló, subrayando que la falta de acceso al crédito externo sigue siendo un problema para la economía argentina.

En su análisis, Cristina también se refirió al blanqueo de capitales, considerándolo un “éxito”, incluso superior al realizado durante el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, advirtió que, a pesar de la entrada de dólares, las reservas del Banco Central siguen siendo negativas, lo que refleja un “problema de la macroeconomía”.

Puede interesarte

En cuanto a la inflación, la ex mandataria mencionó los últimos datos oficiales que indicaron un aumento del 2,4% en el mes, destacando la diferencia entre los bienes transables, como la comida, que bajan de precio, y las tarifas de servicios públicos, que continúan aumentando. “Este es el desacomodamiento que produce tener pisado el tipo de cambio”, dijo, y acusó a Milei de haber caído en una contradicción al mantener controlado el dólar mientras criticaba el déficit y la emisión monetaria, lo que, según ella, contribuye a la inflación.

“En la economía bimonetaria de Argentina, la inflación está atada a la variación del tipo de cambio. En todos los periodos donde artificialmente se sostiene un tipo de cambio bajo se produce déficit de cuenta corriente, desindustrialización, pérdida de empleo, cierre de fábricas”, agregó.

“Ese gobierno que propuso dolarización hoy no lo es, al contrario”, señaló Fernández, al tiempo que criticó las expectativas que generó la campaña electoral, donde muchos pensaron que los salarios en pesos podrían equipararse a la misma cantidad en dólares: “Hubo gente que pensó que ganaba 200.000 pesos y podía ganar lo mismo en dólares, aunque parezca mentira, esto sucedió”.

Puede interesarte

La líder del PJ también cuestionó lo que considera una repetición de errores económicos del pasado, al referirse a la actual “valorización financiera” que, según ella, se repite una vez más en la historia argentina.

“Es la cuarta experiencia de valorización financiera que tenemos”, sostuvo, destacando que, en lugar de invertir en la producción de bienes y servicios, el dinero se destina a “timba financiera” para obtener grandes rentabilidades con poco riesgo, lo que, según la ex mandataria, remite a las políticas implementadas durante el gobierno de José Alfredo Martínez de Hoz con la famosa “tablita”.

Además, la ex vicepresidente criticó el enfoque del presidente en cuanto a la rentabilidad de la inversión, cuestionando: “¿Quién va a invertir en una fábrica, en un comercio, en cualquier cosa que dé trabajo si tengo un sistema que me ofrece 50% de rentabilidad en dólares?”.

Puede interesarte

Durante su discurso, Fernández expresó además tres preguntas fundamentales que considera esenciales para los peronistas y los argentinos: “¿Qué está pasando?”, refiriéndose a un gobierno que llegó al poder tras el balotaje y con un fuerte apoyo del voto antiperonista. Según CFK, Javier Milei, quien asumió la presidencia tras proponer medidas radicales como la dolarización y la “motosierra contra la casta”, representa una figura que generó temor y dudas en gran parte de la sociedad.

Además, se mostró en desacuerdo con aquellos compañeros de partido que hablan de una “estafa electoral”. En sus propias palabras, relató: “Cuando un vecino aparece en el jardín de su casa con una motosierra, cara de loco y prometiendo que va a matar a todos menos a usted, yo la verdad que me encierro en mi casa porque me da miedo que alguien vaya con una motosierra por la calle”. Con esta declaración, subrayó la preocupación generalizada en torno al estilo confrontativo y las promesas extremas del nuevo mandatario.

“Hay una primera cuestión que abordar: hay una aceptación de la sociedad a una suerte de ejercicio de ajuste violento si se quiere sobre aquellos sectores, claro, en tanto y en cuanto no me toquen a mí. Eso no significa una crítica social, sino una descripción de lo que estamos viviendo”, agregó.

Fuente: Infobae