Cristina Fernández de Kirchner fue operada de urgencia por un cuadro de apendicitis
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue intervenida quirúrgicamente este viernes en el Sanatorio Otamendi, tras ingresar con un cuadro de dolores abdominales compatibles con un síndrome apendicular agudo.
Según informó el Sanatorio Otamendi a través de un comunicado oficial, el diagnóstico fue confirmado mediante los estudios correspondientes y, durante la tarde, la paciente fue sometida a una cirugía laparoscópica. La intervención confirmó un cuadro de apendicitis con peritonitis localizada.
Desde el sanatorio indicaron que la operación se desarrolló sin inconvenientes y que, hasta el momento, la evolución postoperatoria es favorable, sin registrarse complicaciones.
El parte médico lleva la firma de la directora médica del Sanatorio Otamendi, Dra. Marisa Lanfranconi, y no brinda mayores precisiones sobre el tiempo de internación ni sobre el alta médica, que dependerá de la evolución clínica en las próximas horas.
Parte médico Sanatorio Otamendi.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión