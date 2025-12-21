Según informó el Sanatorio Otamendi a través de un comunicado oficial, el diagnóstico fue confirmado mediante los estudios correspondientes y, durante la tarde, la paciente fue sometida a una cirugía laparoscópica. La intervención confirmó un cuadro de apendicitis con peritonitis localizada.

Desde el sanatorio indicaron que la operación se desarrolló sin inconvenientes y que, hasta el momento, la evolución postoperatoria es favorable, sin registrarse complicaciones.

El parte médico lleva la firma de la directora médica del Sanatorio Otamendi, Dra. Marisa Lanfranconi, y no brinda mayores precisiones sobre el tiempo de internación ni sobre el alta médica, que dependerá de la evolución clínica en las próximas horas.

Parte médico Sanatorio Otamendi.

