La ex presidente Cristina Fernández se pronunció hoy sobre la captura de Nicolás Maduro, calificando el operativo militar de Estados Unidos como un “secuestro literal” y señalando que constituye una violación del Derecho Internacional. A través de sus redes sociales, sostuvo que la administración de Donald Trump “volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir”.

Fernández vinculó la acción militar con la histórica política del “Gran Garrote” (Big Stick), al afirmar que este tipo de intervenciones directas generaron en el pasado “atraso económico y social” en América Latina. En su análisis, desestimó las justificaciones oficiales de Washington relacionadas con la lucha contra el narcotráfico o la restauración democrática.

La dirigente peronista sostuvo que el verdadero objetivo de la denominada “Operación Resolución Absoluta” sería “apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional… A cara descubierta”. También advirtió que el operativo, que “produjo la muerte de numerosas personas”, sienta un precedente peligroso que podría habilitar a otras potencias a violar la soberanía territorial de países más débiles para apropiarse de sus recursos naturales.

La referencia de Kirchner a la política del “Gran Garrote” alude a la doctrina impulsada a comienzos del Siglo XX por el presidente estadounidense Theodore Roosevelt, basada en el uso de la fuerza militar y la intervención directa en países de América Latina para proteger intereses estratégicos y económicos, bajo el argumento de mantener el orden en el hemisferio.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

