La ex presidente Cristina Fernández continuará internada bajo observación en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires, luego de haber sido intervenida quirúrgicamente por un cuadro de “apendicitis aguda con peritonitis localizada”. El nuevo parte médico confirmó que la evolución es favorable, aunque se mantiene la indicación de internación.

A la paciente se le practicó una tomografía computada de abdomen que “confirma el diagnóstico” realizado al momento de su ingreso. El informe detalló: “Se implementaron las medidas de soporte correspondientes esperando la resolución del mismo. Continúa bajo tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal; no presenta fiebre hasta el momento”.

El parte agregó que la ex mandataria permanecerá internada “hasta la resolución del cuadro”, en seguimiento estricto por parte del equipo médico del sanatorio.

Cristina cumple una condena de prisión domiciliaria confirmada por la Corte Suprema de Justicia, aunque recibió autorización judicial para salir de su residencia en el barrio porteño de Constitución y recibir atención médica inmediata, dada la gravedad del cuadro informado por los profesionales que la asistieron.

La ex presidente había solicitado asistencia médica a domicilio tras experimentar fuertes dolores abdominales. El personal de salud que la evaluó determinó que, por las características de los síntomas, era necesario su traslado urgente para la realización de estudios de mayor complejidad en el Sanatorio Otamendi.

Fuente: con información de Noticias Argentinas