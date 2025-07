La ex presidente Cristina Fernández criticó a través de sus redes sociales las condiciones de su arresto domiciliario en su departamento de Constitución, donde cumple una condena de seis años de prisión por la causa Vialidad. La ex mandataria cuestionó las restricciones impuestas por el Poder Judicial, compartiendo un mensaje del legislador nacional Leopoldo Moreau.

En su publicación en la red social X, Moreau denunció que el “Partido Judicial” busca imponer una “Dictadura de los Jueces” al establecer limitaciones arbitrarias a Cristina, como la necesidad de autorización judicial para recibir visitas en su domicilio.

“No hay ningún detenido con domiciliaria, y menos con pulsera electrónica, al que se le exija esto”, afirmó el legislador. Cristina acompañó el mensaje con un comentario propio: “Solamente con este Partido Judicial... En la Argentina hay que explicar lo obvio”.

Puede interesarte

Moreau subrayó que los derechos civiles y políticos de la ex presidente no están restringidos, salvo en los aspectos específicos de la sentencia, y que los jueces no pueden agregar penas de manera arbitraria. “Ella puede recibir a quien quiera y cuando quiera”, enfatizó.

Fuente: con información de TN