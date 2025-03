Cristina Kirchner salió al cruce luego del discurso de apertura de sesiones ordinarias de Javier Milei y lo tildó de “estafador global”.

La ex presidente se pronunció a través de su cuenta de la red social X, donde acusó al jefe de Estado de “repetir la misma centinela de siempre” y aseguró que “los precios siguen subiendo y los salarios siguen perdiendo”.

“Vos que pensabas que eras un rockstar mundial, mirá cómo terminaste. Estafador global, rodeado de coimeros locales”, señaló la ex vicepresidente haciendo referencia a la tapa de la revista Forbes y a la del diario The New York Times donde se menciona la investigación contra Milei por la criptomoneda $Libra.

En ese sentido, señaló: “¿Lo escuchaste a Claver-Carone, funcionario de Trump para América Latina, diciendo que tienen que investigar porque hay asesores del presidente Milei y miles de defraudados que viven en EE.UU.?”.

Luego, Kirchner se refirió al discurso que dio el Presidente este sábado por la noche en la apertura de sesiones ordinarias: “Ayer a la noche se notó que no estás bien. No dijiste nada nuevo y se te trababa la lengua en un discurso (que una vez más confirmo te escriben) en la que repetiste la misma centinela de siempre".

La ex presidente aseguró que “en la calle los precios siguen bajando y los salarios siguen perdiendo” y recalcó que “la gente llega con lo justo o directamente no llega a fin de mes”.

“El ‘equilibrio fiscal’ todos sabemos que es ficticio, porque sólo lo lograste con desequilibrio social: ajustaste a los jubilados, a las provincias, a los universitarios, a la educación y a la salud pública. Y en una muestra de crueldad extrema, también hiciste un ajuste inhumano sobre las personas con discapacidad. Esos que tu gobierno define como idiotas, imbéciles y débiles mentales”, agregó.

Sobre el cierre de su comunicado, hizo hincapié en un pasaje del discurso de Milei: “Es la primera vez que te escucho decir que tu plan de estabilidad exitoso, el mejor de la historia puede sufrir altos y bajos y momentos de tensión. Milei, en mi barrio, y en Argentina, a eso le decimos devaluación. Sobre todo, cuando la estabilidad está basada únicamente en tener pisado el tipo de cambio. Como es tu caso”.

“La verdad que anoche con las calles vacías y llenas de policías, el recinto del Congreso desierto y el locutor de la cadena nacional, que no podía tapar el ruido de las cacerolas, diciendo ‘se escucha la música de la fanfarria Alto Perú de Granaderos’, tuve la impresión de que diste vuelta el reloj de arena”, cerró.

Fuente: TN