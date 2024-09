Una semana después de la clase particular que Javier Milei le dedicó a la ex presidente tras un tenso cruce en redes sociales, Cristina Fernández reapareció hoy con un acto en el conurbano. “Que todos se mueran de hambre y a vos te sobre plata, así cualquiera”, afirmó la ex vice. Y luego le pidió: “Largue a Friedman y a la escuela austríaca, agarre el manual argentino”.

Cristina Kirchner habla desde la Universidad Nacional del Oeste (UNO), en el Partido de Merlo -al oeste del conurbano-, donde recibe un doctorado honoris causa. En ese municipio fue donde encabezó en 2019 con Alberto Fernández la primera aparición de la fórmula presidencial del Frente de Todos.

Bajo la consigna Sigue siendo la economía bimonetaria, estúpido, Cristina se explaya en varios de los conceptos que escribió en la carta en la que apuntó contra la falta de dólares para afrontar los vencimientos de la deuda, el ajuste, el aumento de la desocupación y la represión a los jubilados.

“Decían que eliminado el déficit fiscal todo se iba a solucionar. Sabíamos que no era así. No lo sabemos solo desde la teoría. La formación teórica en la gestión de la Argentina conocimiento empírico de la realidad argentina”, dijo la ex presidente.

“En febrero advertíamos que el problema no era ese, sino la economía bimonetaria, la escasez de dólares y cuando el país está endeudado en dólares, sobre todo desde el macrismo y el regreso del FMI”, amplió.

Además de sus críticas a Milei, sumó comentarios sobre Macri y a Caputo, de quien dijo que hay “un Caputo 1 y un Caputo 2”. “Los precios se mueven a partir de movimientos del dólar. Si no que me expliquen por qué pusieron una tablita de devaluar, como en los tiempos de Martínez de Hoz. Fue un invento de la dictadura cívico militar”, indicó.

“Completamos un ciclo de 2003 a 2008 de superávit fiscal con crecimiento e inclusión social. Esa es la virtud, porque que se mueran todos de hambre y a vos te sobre la plata es fantástico pero la gracia está en que la gente coma y puedas administrar el Estado también. Así, no pagando deudas, ahogando a provincias, no comprando vacunas, no haciendo obra pública, escuelas, hospitales, así cualquiera”, lanzó Cristina Fernández.

Pero después apuntó al riñón ideológico de Milei. “La novedad más grande de estos nueve que nació la criatura y el padre se dio cuenta que las ideas que traían los austríacos y no sé quiénes más, chocaron con la pared de la Argentina. Lo sigue afirmando que en realidad es una burrada, pero su ministro de Economía dice que no pueden devaluar, que es lo que pide el FMI, porque si no impactaría en los precios. ¿Cómo? ¿No era que la inflación era como dice Milton Friedman, un fenómeno exclusivamente monetario? Mire presidente, lárguelo a Friedman, largue la escuela austríaca, cace el manual argentino y por favor siéntese a administrar el país”.

Pero también le dejó un elogio inesperado, con velado cuestionamiento a Alberto Fernández. “Le reconozco una cosa: logró que saque a este señor Valdés, que parece no ser muy amigo de la Argentina. Me hubiera gustado que ese empeño lo tuvieran otros... pero dejémoslo ahí”, sostuvo Cristina, con ironía.

Por otro lado, la ex presidente se refirió al proyecto kirchnerista de universidades nacionales. “La presidente electa de México me pidió nuestro proyecto de universidades nacionales porque quieren implementarlo en México”, remarcó la dos veces presidente Cristina Fernández delante de rectores de varias universidades nacionales. La ex presidente destacó la creación de universidades en el AMBA, las del interior durante sus gestiones.

“Cuando algunos pocos mediocres han criticado a las universidades del conurbano siempre han visto al país desde el helicóptero por el espejo retrovisor y nunca han comprendido las realidades diversas y profundas de nuestro país”, realzó y felicitó a los senadores que votaron por el financiamiento educativo que Milei adelantó que vetará por completo.

Fuente: Clarín