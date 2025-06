En la conferencia de prensa previa a la final de la UEFA Nations League entre Portugal y España, Cristiano Ronaldo protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Al ser consultado por el periodista argentino Sergio Levinsky sobre la posibilidad de jugar junto a Lionel Messi, el astro portugués respondió con una sonrisa y un tono claramente "porteño": "¡Bueno, boludo!" .

La interacción comenzó cuando Levinsky se presentó como periodista argentino y le preguntó a Ronaldo si consideraba que jugar con Messi era uno de los desafíos pendientes en su carrera. Cristiano, visiblemente relajado y de buen humor, imitó el acento argentino al decir "¡Argentina! La rodilla", enfatizando la letra "elle" al estilo rioplatense. Luego, tras la pregunta, soltó la frase "¡Bueno, boludo!", desatando risas entre los presentes.

Este gesto no solo demuestra la familiaridad de Ronaldo con las expresiones argentinas en base a que su pareja Georgina Rodríguez que es argentina y confesó que “nunca fui a Argentina pero tengo muchas ganas de ir”.

Más allá de la anécdota, Cristiano también reveló durante la conferencia que recibió ofertas de varios clubes para participar en el próximo Mundial de Clubes de la FIFA, incluyendo equipos argentinos. Sin embargo, decidió declinar todas las propuestas para enfocarse en su compromiso con la selección nacional.

Si bien no develó si se trató de Boca o de River (quizás de ambos), lo que dejó en claro Cristiano es el respeto mutuo que tiene con Lionel Messi al ser consultado sobre si no sería una buena oportunidad jugar juntos en algún equipo: “no puedo decir de esa agua no he de beber, pero lo veo difícil”, concluyó.