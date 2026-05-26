El deterioro de la actividad económica y la caída del consumo profundizan la crisis de las pequeñas y medianas empresas en Argentina. En ese contexto, Industriales Pymes Argentinos (IPA) alertó que las aperturas de concursos preventivos crecieron casi un 132% en el último año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y advirtió que 2026 podría superar incluso los niveles registrados durante la pandemia.

Ads

El presidente de IPA, Daniel Rosato, aseguró que el entramado productivo atraviesa una situación crítica y reclamó al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, una intervención urgente para evitar “un cierre acelerado y masivo de empresas”.

“Habíamos alertado que este año íbamos a llegar con el cierre de más de 1.000 pymes, pero el daño al entramado productivo es mucho peor”, sostuvo Rosato. Además, remarcó que los datos relevados corresponden únicamente a Capital Federal y que todavía resta conocer el impacto en el resto del país.

Ads

Según un informe elaborado por el Departamento de Legales de IPA, entre noviembre de 2023 y principios de 2026 cerraron 24.437 empresas, mientras que 327.813 trabajadores perdieron la cobertura del sistema de riesgos del trabajo.

Puede interesarte

El titular del área legal de la entidad, Germán Pizzano, explicó que durante 2025 se registraron 190 aperturas de concursos preventivos en la Ciudad de Buenos Aires, contra 82 en 2023, lo que representa un incremento del 131,71%. Además, indicó que solo entre febrero y abril de este año ya se iniciaron 92 nuevos procesos concursales.

Ads

Desde IPA también advirtieron sobre un fuerte proceso de desinversión y señalaron que varias firmas multinacionales abandonaron el país, mientras que otras empresas locales comenzaron a reconvertirse en importadoras ante el modelo de “dólar barato y apertura económica”.

Frente a este escenario, la entidad reclamó el tratamiento urgente de proyectos de ley de emergencia económica que contemplen medidas transitorias para las pymes, como la suspensión de ejecuciones hipotecarias y prendarias y facilidades para acceder a soluciones preventivas.

“El empresario pyme necesita tiempo para recuperar capital de trabajo positivo y la única forma de conseguir ese tiempo valiosísimo es una legislación de emergencia”, afirmó Pizzano.

Ads

Fuente: Infogremiales