Por segundo año consecutivo, las universidades nacionales afrontan el 2025 sin un presupuesto aprobado. Así lo denunció el Rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, quien advirtió sobre el impacto que esta situación genera en la institución local y en el sistema educativo en general.

“El problema principal del presupuesto 2025 es que no tenemos presupuesto 2025. Estamos usando un presupuesto reconducido de 2023, pero en ese período la inflación acumulada supera el 330%. Es un disparate seguir con esos valores”, expresó Alfredo Lazzeretti.

Según su análisis, la falta de un nuevo presupuesto no es casual. “El Poder Ejecutivo Nacional no tuvo ninguna voluntad de que el presupuesto se apruebe. Esto no es solo una cuestión financiera, sino también un problema de control. En un sistema republicano, el Congreso aprueba cómo se gastará el dinero de los ciudadanos, pero al no haber presupuesto, esos fondos se manejan de manera discrecional desde el Ejecutivo”, explicó.

Universidades con recursos limitados y salarios atrasados

Desde las universidades públicas advierten que los recursos asignados para gastos de funcionamiento han disminuido drásticamente. “Estamos recibiendo un tercio menos de lo que se nos otorgaba en diciembre. No solo que no hubo un ajuste acorde a la inflación, sino que directamente se redujo el monto. Esto pone en riesgo la operatividad de la universidad”, alertó el Rector.

En cuanto a los salarios de docentes y no docentes, Lazzeretti señaló que los incrementos recibidos no alcanzan a cubrir la inflación acumulada. “Los sueldos vienen con un retraso significativo desde 2024 y, además, ya arrancamos perdiendo frente a la inflación de diciembre y enero, porque el aumento salarial cubre solo el 60% de esos índices”, detalló. Esta situación ha llevado a que las federaciones gremiales anuncien medidas de fuerza para mediados de marzo.

La crisis presupuestaria también afecta las inversiones en infraestructura y equipamiento. Sin embargo, algunos proyectos continúan en marcha gracias a recursos propios de la universidad. “Las obras que estamos llevando adelante son financiadas con fondos acumulados en años anteriores. Estamos finalizando un laboratorio de alta complejidad y un supercomputador que será el segundo más potente del país, además de remodelar aulas y construir un centro de simulación y salud para los estudiantes de Ciencias de la Salud”, explicó Lazzeretti.

Pese a estos avances, el problema de fondo sigue siendo la falta de recursos actuales. “Para garantizar el funcionamiento de la universidad, hemos tenido que usar parte de esos ahorros en gastos operativos, algo que no debería ocurrir. Es como en una casa donde los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos y hay que recurrir a los ahorros”, comparó.

Defensa de la educación pública

A pesar de la incertidumbre y la falta de previsibilidad financiera, Lazzeretti aseguró que la universidad pública seguirá funcionando. “Seguimos adelante con determinación, convencidos de que la universidad debe permanecer abierta, brindando clases y concientizando a la comunidad sobre los problemas que enfrenta la educación pública”, afirmó.

Finalmente, destacó la importancia del sistema universitario argentino: “Nuestra universidad pública, gratuita y de acceso irrestricto es reconocida internacionalmente por su excelencia académica. Debemos hacer todo lo posible para que siga cumpliendo su rol en la sociedad”.