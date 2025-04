Durante la jornada de trabajo realizada en el Concejo Deliberante de Mar del Plata, con la participación de representantes sindicales, empresarios y referentes políticos, Oscar Bravo, secretario general del SOMU, destacó la importancia del encuentro, pero lanzó una fuerte advertencia: “Celebro que pasen estas reuniones, pero lo que necesitamos es que se atienda la urgencia, no la necesidad. Hoy hay embarcaciones que no están saliendo por políticas que no acompañan al sector”.

Bravo hizo hincapié en que la situación es crítica y requiere respuestas inmediatas. “Estamos frente a una emergencia pesquera. No se puede esperar más. Hay flotas que están paralizadas y eso impacta directamente en los trabajadores”, alertó.

Unidad política, pero con resultados concretos

Uno de los puntos discutidos en la jornada fue la posibilidad de conformar un bloque político local de unidad para llevar la problemática portuaria a la Provincia y a la Nación. Al respecto, Bravo fue claro: “Todo esto depende de las voluntades. Todos podemos hablar muy bonito, pero quiero ver los acuerdos en la práctica. Si se enreda en discusiones políticas, no va a funcionar”.

Puede interesarte

Además, señaló que la pesca necesita una representación unificada, con mirada federal: “Nosotros somos una organización federal, con presencia desde Misiones hasta Ushuaia. Medidas como el decreto de la hidrovía afectan directamente a la Marina Mercante, y eso nos impacta a todos”.

“A los trabajadores ya no nos quedan ahorros”

Consultado sobre las declaraciones de empresarios que aseguraron estar usando sus ahorros para sostener la actividad, Bravo fue contundente: “A los trabajadores ya no nos quedan ni ahorros. La reducción de salarios no está en nuestra cabeza, ni se va a discutir. Ya lo dijimos claramente”.

Por último, expresó su preocupación por algunas publicaciones recientes que, según dijo, estigmatizan a los marineros del sector pesquero: “Escuché notas como la que salió en InfoAes, que de manera irresponsable le pone un blanco a los trabajadores, diciendo que ganan fortunas. Es falso y no refleja la realidad de lo que es el salario de un embarcado. No se puede informar sin conocimiento”.

Puede interesarte

Bravo cerró su intervención llamando a la acción: “Ojalá esta jornada no quede solo en una foto. Necesitamos decisiones concretas para frenar el deterioro de la actividad pesquera y proteger el trabajo de miles de familias”.