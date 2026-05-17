La relación entre Estados Unidos y Cuba sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que funcionarios estadounidenses denunciaran que el gobierno cubano compró más de 300 drones militares provenientes de Rusia e Irán. Según trascendió, Washington teme que esos dispositivos puedan ser utilizados contra la base naval de Guantánamo y otros objetivos estratégicos cercanos al territorio norteamericano.

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La información fue difundida inicialmente por el sitio Axios y generó una inmediata reacción de la administración de Donald Trump, que considera el avance tecnológico militar de Cuba como una amenaza creciente para la seguridad regional. Funcionarios estadounidenses también alertaron sobre la presencia de asesores iraníes en La Habana vinculados al desarrollo de sistemas de drones.

Desde el gobierno cubano rechazaron las acusaciones y denunciaron que Estados Unidos intenta construir una justificación política para una eventual agresión contra la isla. El vicecanciller Carlos Fernández de Cossío sostuvo que Washington busca intensificar el conflicto mediante “acusaciones inverosímiles” y defendió el derecho de Cuba a la legítima defensa.

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El episodio ocurre en medio de un fuerte deterioro en las relaciones bilaterales, marcado por nuevas sanciones económicas, vuelos de vigilancia estadounidenses sobre territorio cercano a Cuba y crecientes presiones diplomáticas de la Casa Blanca. En las últimas semanas, medios internacionales reportaron un aumento de operaciones de inteligencia y reconocimiento militar alrededor de la isla.

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