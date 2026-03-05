La empresa Textilana S.A., fabricante de la marca Mauro Sergio, extendió hasta junio de 2026 la suspensión de 175 trabajadores de su planta de Mar del Plata, que originalmente estaba prevista hasta el 31 de marzo. La decisión fue comunicada tras una reunión entre la gerencia y los operarios.

La medida se da en medio de la crisis que atraviesa la industria textil en Argentina, marcada por la caída del consumo interno y la apertura a la importación de prendas extranjeras, factores que impactaron en la actividad de la compañía.

Según trascendió, los trabajadores recibieron la noticia con preocupación, ya que profundiza la “incertidumbre” sobre la continuidad de los puestos laborales. En total, 175 empleados se encuentran suspendidos, mientras que unos 60 operarios mantienen alguna actividad dentro de la planta pero también temen por su situación laboral.

La crisis de la empresa se agravó el año pasado, cuando a mediados de noviembre se acordó suspender a 175 de los 250 operarios de la planta ubicada en Ruta 88 hasta el 31 de marzo de 2026, plazo que ahora fue extendido.

Por ese acuerdo, durante el período de suspensión los trabajadores perciben el 78% de su salario de bolsillo y el aguinaldo se paga en dos cuotas, en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo de los asalariados.

Fuente: con información de DIB