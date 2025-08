En las últimas semanas, la fábrica Textilana, volvió a quedar en el centro de la escena tras una serie de reclamos por despidos encubiertos y el deterioro de las condiciones laborales.

Mauro Galván, referente de los trabajadores, denunció que la empresa no está renovando contratos a empleados con menor antigüedad y estaría presionando a varios para aceptar retiros “forzados”, en medio de una fuerte crisis del sector textil a nivel nacional.

Según Galván, la modalidad se repite desde hace tiempo: “los toman por seis meses y después no los efectivizan. A veces ni siquiera llegan a capacitarse bien. La fábrica juega con la desesperación económica de los trabajadores y les ofrecen arreglos sin asesoramiento ni presencia sindical” afirmo el referente, en diálogo con El Marplatense.

A este panorama se suma la falta de inversión en infraestructura: “ya no tenemos calefacción en la fábrica, no hay mejoras, no hay respuestas a los reclamos. Todo lo que pedimos como comisión interna fue rechazado por falta de presupuesto”, señaló. También mencionó que varios compañeros han decidido dejar la empresa para trabajar en negro, donde ganan más.

La situación no es aislada. El referente explicó que la crisis del sector se profundizó en el último año, con cierres de plantas en distintas regiones del país y una baja significativa en las ventas. “Con la apertura indiscriminada de importaciones y la caída del consumo, la industria textil se vino muy abajo”, expresó.

Galván afirmó haber intentado gestionar una reunión con el intendente Guillermo Montenegro, pero hasta el momento solo fue derivado a un secretario sin respuestas concretas. “Hace cuatro días que estoy esperando. Esto es urgente, necesitamos que se escuche a nivel local y provincial. El trabajo en Mar del Plata está en juego”.

Desde la comisión interna buscan visibilizar el conflicto y reclaman la intervención del Estado para frenar lo que consideran una maniobra de vaciamiento progresivo. Mientras tanto, crece la incertidumbre entre los empleados que temen nuevos despidos en las próximas semanas.

Galván también hizo un análisis más amplio del contexto y reconoció que, si bien Textilana tiene responsabilidades directas en la situación actual, la raíz del problema está en el rumbo económico del país. “Lamentablemente, no sé si el 100% de la culpa es de la empresa. Lo que está haciendo el plan económico de este gobierno es destruir la industria argentina”, afirmó, apuntando directamente contra la gestión de Javier Milei.

“Yo tengo dos trabajos por primera vez en 25 años. Eso ya te dice todo”, confesó. Y advirtió que el daño al tejido productivo será difícil de revertir: “Una fábrica como Textilana, que supo tener más de mil empleados, hoy está diezmada. Empezaron con los más nuevos, pero no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Cada día se profundiza más”.

Desde la comisión interna, María, otra de las delegadas de Textilana, confirmó los despidos recientes y brindó más detalles sobre la situación interna de la fábrica. “Están despidiendo gente por falta de producción. Han cerrado sectores enteros de tejeduría y otros espacios clave”, explicó a El Marplatense.

Actualmente, los trabajadores exigen una reunión urgente con las autoridades de la empresa para conocer el plan real y cuántos puestos más podrían peligrar. “Estamos todos muy angustiados”, concluyó María.