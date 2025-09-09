El primer ministro de Nepal, Khadga Prasad Oli, presentó este martes su renuncia luego de una ola de protestas masivas contra la prohibición temporal de redes sociales y las crecientes denuncias de corrupción que golpean a la élite política del país del Himalaya.

Las manifestaciones, encabezadas en gran parte por jóvenes, se desataron tras el bloqueo de plataformas como Facebook, X y YouTube. La policía respondió con represión y abrió fuego contra la multitud en Katmandú, provocando al menos 19 muertos y decenas de heridos.

Aunque el gobierno levantó la prohibición un día después, la indignación se extendió. Manifestantes incendiaron el Parlamento, el aeropuerto de la capital fue cerrado y residencias de líderes políticos, incluida la del propio Oli, fueron atacadas.

Los reclamos no se limitaron a la libertad de expresión: miles de jóvenes denunciaron la corrupción y el nepotismo en la política nepalí. El desempleo juvenil, que alcanzó el 20 % en 2024, obliga a más de 2.000 jóvenes a emigrar a diario hacia Oriente Medio y el Sudeste Asiático en busca de trabajo, según cifras del Banco Mundial.

“Estamos aquí porque nos matan a nuestros compañeros y porque no hay futuro en este país”, expresó un estudiante durante las manifestaciones, en las que se multiplicaron las consignas contra la corrupción y la represión policial.

Con la dimisión de Oli, Nepal atraviesa una crisis institucional marcada por el descontento social, la inestabilidad política y el desafío de garantizar la libertad de expresión en un contexto de creciente control sobre las plataformas digitales.

Fuente: AP