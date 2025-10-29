Crisis en Los Palmeras: se rompe la sociedad y peligran la marca y la continuidad del grupo
La histórica banda santafesina enfrenta su conflicto más grave: la disputa legal por la titularidad de la marca entre Rubén “Cacho” Deicas y Marcos Camino provocó la disolución de la productora y el despido de todos los músicos. Ahora se negocia una nueva estructura que podría dejar afuera a Deicas y cambiar para siempre el futuro del grupo.
La histórica banda santafesina Los Palmeras atraviesa su momento más delicado. La interna entre Rubén “Cacho” Deicas y Marcos Camino derivó en una decisión drástica: todos los integrantes del grupo fueron desvinculados de la productora que los representaba, lo que deja en suspenso la continuidad de la formación.
El conflicto se centra en la titularidad de la marca “Los Palmeras”, que está próxima a vencer. Deicas habría tomado acciones legales para asegurarse el 50% de los derechos sobre el nombre, lo que generó una fuerte reacción de Camino y abrió un nuevo frente dentro de la agrupación.
Fuentes cercanas al entorno confirmaron que la disolución de la empresa obligó a despedir a los músicos, quienes ahora negocian con Marcos Camino la posibilidad de ser recontratados bajo una nueva estructura comercial. De concretarse, la banda seguiría funcionando pero ya no bajo la sociedad original, sino con Camino al frente de la gestión artística y administrativa, dejando afuera a Deicas.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión