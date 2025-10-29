La histórica banda santafesina Los Palmeras atraviesa su momento más delicado. La interna entre Rubén “Cacho” Deicas y Marcos Camino derivó en una decisión drástica: todos los integrantes del grupo fueron desvinculados de la productora que los representaba, lo que deja en suspenso la continuidad de la formación.

Ads

El conflicto se centra en la titularidad de la marca “Los Palmeras”, que está próxima a vencer. Deicas habría tomado acciones legales para asegurarse el 50% de los derechos sobre el nombre, lo que generó una fuerte reacción de Camino y abrió un nuevo frente dentro de la agrupación.

Fuentes cercanas al entorno confirmaron que la disolución de la empresa obligó a despedir a los músicos, quienes ahora negocian con Marcos Camino la posibilidad de ser recontratados bajo una nueva estructura comercial. De concretarse, la banda seguiría funcionando pero ya no bajo la sociedad original, sino con Camino al frente de la gestión artística y administrativa, dejando afuera a Deicas.

Ads

Ads