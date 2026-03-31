La crisis de costos volvió a golpear de lleno a la pesca en Mar del Plata. Desde la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera (AEPCyF) advirtieron que el aumento del gasoil puso al sector al borde de la paralización, en un contexto en el que el combustible se consolidó como el principal insumo de la actividad.

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Sebastián Agliano, representante de la entidad, explicó a El Marplatense los incrementos que se vienen dando de manera reiterada y el impacto sobre la operatoria diaria. “Nuestro principal insumo es el combustible, nuestro principal costo es el combustible”, señaló, al remarcar que una embarcación puede consumir cerca de 2000 litros por día.

Según indicó, el problema se profundiza porque el valor de los productos que comercializa el sector no acompaña esa suba. “Hace dos años tenemos el mismo precio sobre los productos”, sostuvo, al describir el desfasaje entre costos e ingresos.

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En ese marco, Agliano aseguró que en las últimas horas YPF aplicó un nuevo incremento superior al 20% y remarcó que la situación ya se volvió crítica para la actividad. Como muestra del deterioro, desde la entidad difundieron una placa comparativa en la que señalan que hoy con un kilo de corvina se compran 0,69 litros de gasoil, cuando en mayo de 2010 se podían comprar 1,44 litros.

“En 15 años perdimos más de la mitad de nuestro poder de compra para salir a navegar”, resume el material difundido por el sector, que busca exponer el deterioro de la rentabilidad pesquera.

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Frente a este escenario, la AEPCyF convocó para este miércoles a una concentración en el muelle con el objetivo de hacer público el reclamo. Tras esa reunión, adelantaron que organizarán una conferencia en la sede de la asociación para exponer el alcance de la crisis.

Desde la entidad advirtieron que, de no haber una respuesta, la actividad podría quedar “completamente paralizada”, con impacto directo sobre uno de los sectores productivos centrales de Mar del Plata.