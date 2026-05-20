En un contexto marcado por el aumento de casos de hantavirus en distintos puntos del país, la preocupación de las familias crece frente a condiciones sanitarias y edilicias que desde hace años vienen siendo motivo de reclamo.

Ads

Puede interesarte



Luego de que la comunidad educativa hiciera pública la situación, desde el Consejo Escolar informaron que las intervenciones comenzaron inmediatamente tras recibir la notificación formal por parte de la institución.

Según detallaron, se realizaron tareas de desratización intensiva con colocación de cebos y trampas, monitoreo permanente de la empresa encargada del control de plagas y trabajos de cerramiento y colocación de burletes en distintos sectores detectados como posibles puntos de ingreso para los roedores.

Ads

Sin embargo, más allá de la respuesta puntual, el episodio volvió a poner sobre la mesa un problema estructural que afecta desde hace años a las escuelas del Partido de General Pueyrredon. Filtraciones, humedad, falta de calefacción, techos deteriorados y edificios sin mantenimiento forman parte de un escenario que docentes, auxiliares y familias vienen denunciando reiteradamente, mientras desde la Secretaría de Educación municipal las respuestas siguen siendo escasas.

En ese sentido, las críticas apuntan directamente a la conducción encabezada por los radicales Fernando Rizzi y Daniel Núñez, a quienes distintos sectores acusan de haber naturalizado el deterioro de la infraestructura escolar y la falta de políticas preventivas. La aparición de roedores dentro de un establecimiento educativo no solo expone fallas sanitarias, sino también años de desinversión y abandono municipal.

Ads

Puede interesarte

Desde el propio Consejo Escolar reconocieron que muchos edificios presentan problemas estructurales acumulados durante décadas, lo que facilita el ingreso de plagas y dificulta soluciones definitivas. También señalaron que en algunos establecimientos encontraron acumulación de residuos, alimentos y condiciones de higiene insuficientes que complican la erradicación total de los roedores. Aun así, remarcaron que las tareas se sostienen con recursos limitados y utilizando el Fondo Compensador ante la ausencia de partidas específicas destinadas a políticas preventivas.



La situación de la Escuela N°31 aparece como un síntoma más de una crisis educativa más profunda que atraviesa General Pueyrredon y que vuelve a dejar bajo cuestionamiento la capacidad de gestión y prevención de las autoridades en áreas sensibles como educación, infraestructura y salud pública.