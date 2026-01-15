El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este jueves en sesión extraordinaria para analizar la situación en Irán, en un contexto marcado por protestas masivas, una represión con miles de muertos y el aumento de la tensión entre Teherán y Washington. La convocatoria fue solicitada por Estados Unidos, según confirmaron fuentes diplomáticas.

Organizaciones independientes de derechos humanos denunciaron miles de víctimas fatales y más de diez mil detenidos, mientras que el propio gobierno iraní reconoció por primera vez una cifra global de fallecidos.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la represión “parece estar disminuyendo” y que el régimen iraní habría decidido no avanzar con ejecuciones de manifestantes. “Han dicho que los asesinatos han cesado y que las ejecuciones no se llevarán a cabo, y vamos a averiguarlo”, declaró.

La tensión internacional se profundizó luego de que Irán cerrara su espacio aéreo durante casi cinco horas, en medio de versiones sobre una posible acción militar estadounidense. La medida obligó a desviar y cancelar vuelos, y coincidió con amenazas de Teherán de atacar bases de Estados Unidos y de sus aliados en Medio Oriente en caso de una intervención directa.

En el plano judicial, el jefe del Poder Judicial iraní anunció juicios “rápidos” contra manifestantes acusados de “guerra contra Dios”, una figura que puede derivar en la pena de muerte. Aunque medios estatales negaron ejecuciones inminentes, la situación sigue bajo fuerte escrutinio internacional.

Fuente: Infobae