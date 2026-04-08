Desde las primeras horas del miércoles, se registraron importantes complicaciones en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Paradas colapsadas, unidades que llegan completas y largas esperas forman parte del panorama habitual en zonas clave como Constitución y Liniers.

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Usuarios manifiestan dificultades para llegar a tiempo a sus trabajos y cuestionan la calidad del servicio en relación con el costo del boleto. Las quejas se multiplican en un contexto donde la reducción de unidades en circulación impacta directamente en la frecuencia y la capacidad del sistema.

Detrás de esta situación, las empresas de transporte señalan el fuerte incremento en el precio del gasoil como uno de los principales factores. Según indicaron, el combustible acumuló una suba cercana al 25% en el último mes, lo que elevó significativamente los costos operativos y llevó a las compañías a recortar servicios para sostener la actividad.

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A este escenario se suma la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades frente al reclamo del sector, que advierte sobre un desfasaje entre los costos y los subsidios. Incluso, algunas empresas alertaron que la situación podría agravarse en los próximos días si no se implementan medidas para equilibrar el sistema.

En este contexto, el Gobierno nacional convocó a una reunión con las cámaras empresarias del transporte para intentar destrabar el conflicto y evaluar posibles soluciones. Sin embargo, mientras continúan las negociaciones, los usuarios siguen siendo los principales afectados por un servicio cada vez más limitado y tensionado.

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La crisis del transporte en el AMBA expone así una combinación de factores económicos y estructurales que impactan de lleno en la vida cotidiana de millones de personas.