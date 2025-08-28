Un tenso episodio se vivió este miércoles en el Senado de México, cuando dos de sus principales dirigentes protagonizaron un altercado físico al finalizar la sesión parlamentaria.

El incidente comenzó cuando Moreno se acercó a la tribuna para dialogar con Noroña. Tras un intercambio de palabras, el dirigente del PRI tomó al presidente de la Cámara por el brazo, lo que rápidamente derivó en empujones entre ambos y la intervención de otros legisladores y asesores que intentaron separarlos.

El cruce no terminó allí. Minutos después, tanto Moreno como Noroña ofrecieron declaraciones públicas en las que se responsabilizaron mutuamente por lo ocurrido. Mientras desde el PRI apuntaron a una supuesta provocación, el presidente del Senado aseguró que fue víctima de una “agresión inaceptable en el recinto legislativo”.

El video del enfrentamiento, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra cómo la tensión se desató en cuestión de segundos y obligó a interrumpir momentáneamente la actividad en el pleno.

El hecho generó un fuerte impacto en la política mexicana, con repudios desde distintos sectores y llamados a mantener la institucionalidad dentro del Congreso.

Fuente: CNN/Infobae