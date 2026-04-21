La empresa textil Textilana S.A., reconocida por su marca Mauro Sergio, solicitó la apertura de un concurso preventivo con el objetivo de evitar la quiebra. La decisión llega en un escenario marcado por la fuerte caída del consumo y dificultades para sostener la actividad.

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A través de un comunicado, la firma explicó que atraviesa un proceso de “reordenamiento estratégico” para garantizar la continuidad de su estructura productiva. En ese marco, aseguraron que la medida apunta a mantener la operatividad de la empresa, cumplir con sus compromisos y sostener el abastecimiento a sus clientes.

Desde la compañía señalaron que el contexto macroeconómico actual exige tomar decisiones “firmes” para asegurar la sustentabilidad a largo plazo. En ese sentido, remarcaron su intención de seguir apostando a la producción nacional tras más de 45 años de trayectoria en Mar del Plata.

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El concurso preventivo es una herramienta judicial que permite a las empresas renegociar sus deudas mientras continúan funcionando. En los últimos meses, Textilana ya había evidenciado dificultades: en noviembre suspendió a parte de su personal y redujo la actividad, en medio de un panorama que afecta tanto a la empresa como a cientos de trabajadores vinculados a su funcionamiento.

Fuente: Infobae.

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