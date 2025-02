El sector pesquero enfrenta una situación crítica marcada por elevados costos operativos y una disminución en la demanda de productos. Las empresas y sus barcos continúan trabajando para evitar generar deudas, aunque los gastos superan la producción, causando así una pérdida significativa. La falta de demanda y el estancamiento del valor del dólar agravó la crisis, haciendo que ciertos productos sean difíciles de vender, provocando una reducción del 20% en la producción por marea.

Ante este panorama, las empresas se han reunido con proveedores, sindicatos y autoridades portuarias para manifestar sus preocupaciones y buscar soluciones, enfatizando la necesidad de intervención gubernamental para salvar la industria.

"Lo del paro o lo del caos patronal, no se puede hacer ni lo vamos a hacer, porque nosotros tenemos que seguir trabajando. Porque para que la gente lo entienda, las empresas, los barcos, si quedan parados generan deuda porque tienen gastos fijos. Así que se sigue trabajando hasta cuando se pueda. Lo que pasa es que, ya desde el antaño decimos que vamos a ir a al quebranto, porque son más los gastos que lo que producimos", dijo a El Marplatense, Sebastián Agliano, presidente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera.

Y sumó que “hay ciertas especies del variado costero que no las quieren. Entonces los barcos están entrando incompletos. Ese es nuestro caso pero en el de los merluceros, la merluza no te dicen que no la quieren, pero la compran a precios irrisorios. Entonces hoy la producción por marea la tenemos abajo en un 20%. Esa es la realidad, ese es el panorama”.

Puede interesarte

“Lo que estamos haciendo nosotros es reunirnos con nuestros proveedores, llamándolos uno por uno. Porque la situación ya no va más, en algunos casos no estamos pudiendo hacer frente a los gastos. Nos reunimos también con los sindicatos y con las empresas de estibaje para manifestar esto. Así que veremos qué pasa, porque cuando no haya más en la olla, quedaremos parados. Intentaremos llegar de alguna manera a las máximas autoridades de la economía nacional, porque yo creo que hay todo un prejuicio con la industria desde que asumió esta gente”, indicó.

“No toda la pesca es igual, hay sectores que siguen siendo redituables, los que patológicamente son los que menos mano de obra generan. Pero a ellos también les cambió por el paradigma económico, pero no tanto como llegar a estar cuasi quebrados, como nos pasa hoy”, concluyó.