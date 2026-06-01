Néstor Marcelo Lamboglia presentó su renuncia a la presidencia del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) a menos de un mes de haber sido designado al frente del organismo. La decisión generó sorpresa dentro del sector energético y volvió a exponer tensiones internas en la conducción del flamante ente.

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Según trascendió, la salida estuvo vinculada a desacuerdos dentro del directorio, especialmente con Marcelo Nachón, uno de los vocales del organismo y exinterventor del Enargas. Las diferencias se arrastraban desde antes de la conformación formal del ENRGE y se profundizaron durante las últimas semanas.

Tras la renuncia, la conducción quedó en manos del vicepresidente Vicente Serra, quien asumió de manera inmediata para garantizar la continuidad administrativa. Desde fuentes oficiales señalaron que el funcionamiento del ente no se verá afectado pese al cambio de autoridades.

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El ENRGE fue creado a partir de la unificación de los organismos que regulaban por separado el gas y la electricidad, en el marco del proceso de reorganización impulsado por el Gobierno nacional. La salida de su primer presidente ocurre cuando el ente aún atraviesa su etapa inicial de conformación institucional.

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