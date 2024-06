Un problema de larga data que continúa generando grave preocupación es el del estado del Edificio del Departamento Judicial de Mar del Plata que funciona en calle Brown al 2241.

La problemática comenzó hace más de un año atrás y recibió como solución la compra de inmuebles declarados como patrimonio cultural de la ciudad, uno de ellos en en Villa Devoto y Villa de Bary y otro en la zona de Buenos Aires y Brown, ambos valuados por aproximadamente “USD 2 millones”, sin embargo, sus empleados afirmaron que "padecen de funcionalidad".

Algunas de las falencias que tiene el edificio del Juzgado en lo Civil y Comercial Nro. 15 y de la Asesoría Pericial de nuestro Departamento Judicial, ubicado en la calle Alte. Brown Nro. 1762 son la carencia de gas para calefaccionarse, inundaciones ante abundantes lluvias y el nulo funcionamiento de asesores y ante esto, trabajadores de la AJB piden “una solución integral”.

En ese sentido, El Marplatense dialogó con Mariano Fernández, titular de la Asociación Judicial Bonaerense y expresó: "Es una realidad la situación crítica edilicia que tiene el departamento judicial de Mar del Plata que no escapa a la realidad Provincial pero acá particularmente se manifiesta de diferente forma en los distintos fueros. Algunos son con los ascensores, los cuales descienden en caída libre o en donde quedan compañeros atrapados. La provisión de gas también es una problemática porque carecemos de calefacción en épocas de bajas temperaturas, el hacinamiento, la falta de espacio. Durante la pandemia, Mar del Plata fue no de los departamentos judiciales donde fue casi imposible cumplir con el distanciamiento social y obligatorio. Esos son signos de emergencia edilicia".

"No vemos que haya un abordaje integral y serio de la Suprema Corte de justicia ni de gobierno Provincial. Si ante esta situación crítica, una de las soluciones es comprar dos casas fastuosas que conforman el patrimonio arquitectónico de la ciudad, según dicen por más de USD 2 millones para no resolver nada o simplemente tratar de dar una pequeña muestra de que se está haciendo algún trabajo, es hasta una tomada de pelo", indicó.

"Hablo de una aparente suma porque le pedimos al anterior presidente, al doctor Torres de la Corte y al recién entrante, al doctor Soria que nos digan oficialmente cuánto se gastó en la compra de esos dos inmuebles pero no brindaron respuestas; pese a que hablamos de fondos públicos y por lo tanto, su uso debería ser transparente. Ese es el grado de improvisación que a nosotros nos alarma, frente a una crisis general", sumó.

"Yo trabajo en el Poder Judicial hace 28 años y no veo una obra estructural, una infraestructura seria para dar una solución integral o un principio de ello, en estas casi tres décadas. Lo que si hubo fueron parches que consisten en el alquiler de edificios que fueron diseñados para ser hoteles y esa falta de funcionalidad que tienen éstos, después se trasladan en condiciones inseguras e insalubres de labor. No solamente nos afectan a nosotros porque estamos todo el día allí, sino también a toda la población marplatense y sus abogados patrocinantes que tienen que transitar por más de 30 edificios para encontrar su expediente", mencionó Fernández.

Y a modo de conclusión: "Hasta ahora, no tuvimos ningún tipo de respuesta a este reclamo público. Tiene que haber un abordaje integral del tema porque la crisis es generalizada, no podemos seguir trabajando en esas condiciones. Hay situaciones puntuales que si se podrían solucionar sin una mega obra, por ejemplo en el Juzgado de Paz de Mar Chiquita. No hay iniciativas".