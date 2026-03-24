A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, tribunales de todo el país dictaron 361 sentencias por crímenes de lesa humanidad desde 2006, con 1231 personas condenadas y 250 absueltas, según un relevamiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

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En la actualidad, se desarrollan 12 juicios en distintas jurisdicciones, mientras que otras 282 causas permanecen en etapa de investigación preliminar.

De acuerdo con el informe, hay 504 personas detenidas por estos delitos, de las cuales 425 cumplen prisión domiciliaria. En tanto, 61 se encuentran alojadas en la Unidad Penitenciaria N°34 de Campo de Mayo y 18 en otros establecimientos carcelarios.

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El relevamiento también indica que 1582 personas investigadas permanecen en libertad. En este sentido, se destaca que en 2026 la brecha entre detenidos y personas libres alcanza su punto más alto desde 2015, como consecuencia de una sostenida disminución en la cantidad de personas privadas de la libertad.

En cuanto al estado de las causas, tanto en los expedientes en investigación como en los que se encuentran en instancia de debate, se contabilizan 292 personas procesadas. Además, hay 517 imputados por fiscales que aún no fueron indagados y otras 76 personas que ya prestaron declaración y aguardan la resolución de su situación procesal.

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Finalmente, el número de prófugos se mantiene estable, con un total de 33 personas en esa condición.

Fuente: con información de Fiscales.gob.ar