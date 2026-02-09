La fiscal Florencia Salas dio a conocer los resultados definitivos de la pericia balística en el marco de la investigación por el homicidio de Sergio Emir Otero, el adolescente de 16 años asesinado el pasado 10 de enero en el barrio Nuevo Golf, y confirmó que el disparo que causó la muerte del menor no fue efectuado desde el interior del vehículo en el que circulaba el único imputado hasta el momento.

Según precisó la funcionaria judicial, ya se recibió el informe pericial y en la fecha declaró el perito balístico, quien ratificó las conclusiones técnicas. De acuerdo a ese análisis, el disparo mortal no se corresponde con el arma utilizada por el imputado, lo que respalda la versión que había brindado durante la investigación.

En ese sentido, Salas detalló que el automóvil involucrado —un Fiat Palio rojo— recibió impactos provenientes de al menos cuatro armas distintas. Entre ellas se identificaron disparos calibre .380, uno de los cuales es compatible con el proyectil que causó la muerte de Otero.

Asimismo, la fiscal aclaró que el único disparo efectuado por el imputado fue con un arma calibre 9 milímetros, mientras que hacia él se realizaron disparos con armas de diversos calibres: .380, 9 mm, .45 y un revólver calibre .38.

“En definitiva, el disparo que causó la muerte del menor no fue efectuado desde el interior del vehículo en el que circulaba el imputado”, señaló Salas al comunicar oficialmente los resultados periciales.

La funcionaria explicó que esta información complementa y respalda la decisión adoptada en su momento de otorgar la libertad a Olivares, al no encontrarse, hasta ahora, elementos balísticos que lo vinculen de manera directa con el disparo fatal.

La causa continúa en etapa investigativa, con nuevas medidas en curso, en un contexto que apunta a un enfrentamiento armado con múltiples participantes y armas involucradas, ocurrido en el barrio Nuevo Golf.