La investigación por el homicidio de Víctor Pohl, el hombre de 59 años asesinado en una vivienda del barrio Los Pinares, continúa sin medidas judiciales de impacto. Desde la fiscalía confirmaron que por el momento no hay personas detenidas ni allanamientos en agenda, aunque las tareas investigativas siguen en curso.

El fiscal Leandro Arévalo, a cargo de la causa, explicó a El Marplatense que el expediente se encuentra en una etapa inicial. “De momento no hemos tenido avances de consideración. Sí se está trabajando, pero no hay ni detenciones en ciernes ni pedidos de allanamiento. Todo es trabajo de relevamiento por estas horas”, indicó.

En paralelo, los investigadores avanzan con el análisis de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del domicilio donde ocurrió el crimen, con el objetivo de reconstruir los movimientos previos y posteriores al hecho.

En las últimas horas, la Unidad Funcional de Instrucción N°7 recibió el informe preliminar de autopsia, que confirmó que la muerte se produjo por asfixia. El estudio forense determinó que el deceso se debió a una obstrucción de las vías aéreas superiores.

Fuentes de la investigación señalaron que la principal hipótesis indica que a la víctima le habrían tapado la boca y la nariz hasta provocarle la muerte. A partir de esta confirmación, se activaron los protocolos correspondientes.

Personal de Policía Científica realizó distintos hisopados y peritajes para intentar detectar rastros que permitan establecer si existió algún tipo de lucha o forcejeo antes del desenlace fatal.

La causa continúa abierta y sin imputaciones, mientras la fiscalía reúne elementos que permitan avanzar en la identificación de los responsables del hecho.