Luego de que el cadáver de un hombre fuera encontrado en la Zona Roja de La Plata, un hombre quedó detenido tras revelar que habría sido el responsable de haberlo asesinado a tiros. No obstante, la primera hipótesis que se había planteado quedó desterrada, debido a que aseguró que se habría tratado de un acto en defensa propia cuando dos delincuentes lo habrían intentado asaltar.

Éste sábado por la mañana, un masculino se presentó en la comisaría 9° para confesar que había sido el autor del crimen del hombre encontrado en calle 1 entre 63 y 64. Por este motivo, quedó detenido después de haber declarado que había concurrido en horas de la madrugada para solicitar los servicios de una trabajadora sexual que se encontraba en el área, pero que dos ladrones lo interceptaron con la intención de robarle.

A modo de defensa, el acusado sacó un arma de fuego que cargaba consigo y comenzó a disparar en su contra. Al cabo de unos segundos, la víctima murió y se desplomó en la vía pública, mientras que el supuesto cómplice se dio a la fuga a pie. Por el momento, ninguno de los dos fue identificado, pero se intensificó la búsqueda del segundo sospechoso. “El fallecido no tenía documentación”, afirmaron las fuentes policiales.

Según la información publicada por un medio local, el arresto del autor confeso motivó el secuestro de una gorra, un celular y el automóvil Volkswagen Bora en el que se movilizaba esa madrugada. Previo a esto, los oficiales incautaron una pistola modelo M-90, tres vainas servidas calibre 9 mm y otras dos vainas calibre 380 en la escena del crimen. Asimismo, los vecinos de la zona confirmaron que hubo un enfrentamiento armado, en donde hubo un aproximado de ocho disparos efectuados.

La investigación recayó en manos de la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7, Virginia Bravo, quien caratuló a la causa como “homicidio” y ordenó que se realizarán las pericias de rigor en la zona de los hechos. Asimismo, pidió un relevamiento de las cámaras de seguridad, con la intención de seguir los movimientos de los tres involucrados en el caso.

Por otro lado, se conoció que un joven de 27 años tuvo que ser internado de gravedad luego de que fuera baleado en el barrio El Retiro, ubicado en la zona sureste de la ciudad. Todo habría sido consecuencia de una pelea entre dos bandas que estarían vinculadas al negocio del narcotráfico.

El hecho ocurrió el viernes en el cruce de las calles 155 y 50, cuando dos balas le impactaron a la víctima en el área cercana del pecho. Por esta razón, tuvieron que trasladarlo de urgencia al Hospital Alejandro Korn, situado en la localidad de Melchor Romero, en donde el personal médico confirmó que los proyectiles estuvieron cerca de lastimar los órganos vitales.

De acuerdo a la versión que dio la madre del joven, el presunto atacante se trataría de un adolescente de 18 años que tendría antecedentes por robos e incidentes con la autoridad, lo cual motivó que éste fuera detenido por los agentes. El arresto se produjo en la calle 50 bis, entre 156 y 57, y se confirmó que el acusado portaba dos armas de fuego, una calibre 22 largo con una munición intacta y un calibre 22 corto con 5 municiones 9 mm intactas.

Al mismo tiempo, se constató que el damnificado también tenía antecedentes penales, aunque no se conocieron los tipos de delitos en su contra. No obstante, no trascendió si los protagonistas del hecho estarían involucrados en las peleas entre las bandas narco que circulan por el barrio, en donde aumentaron los índices de seguridad en los últimos meses.

