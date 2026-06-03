La Justicia de Garantías del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil confirmó la prisión preventiva de los dos adolescentes de 17 años acusados de participar en el asesinato de Samuel Sumariva, el joven de 18 años que fue baleado frente a su vivienda en el barrio Cerrito Sur.

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La medida fue dispuesta tras una audiencia oral en la que el fiscal Carlos Russo solicitó que ambos imputados permanezcan privados de su libertad mientras continúa la investigación. "Pedí la prisión preventiva en audiencia oral y el juez hizo lugar a mi pedido", confirmó el representante del Ministerio Público Fiscal.

La resolución tendrá una vigencia inicial de 180 días, aunque podrá ser prorrogada por un período similar si las circunstancias de la causa así lo requieren. De esta manera, los dos acusados continuarán alojados en un centro de detención para menores mientras se desarrollan las distintas etapas del proceso judicial.

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El crimen ocurrió durante la madrugada del viernes 29 de mayo en inmediaciones de Diagonal Gascón y García Lorca, en el barrio Cerrito Sur. Según la investigación, Samuel Sumariva fue atacado a balazos y sufrió heridas de gravedad.

Tras el ataque, familiares y allegados lo trasladaron de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde los médicos intentaron salvarle la vida. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, el joven falleció horas después.

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A partir de distintas tareas investigativas, la fiscalía logró reunir elementos que permitieron identificar a dos adolescentes de 17 años como presuntos partícipes del hecho. Ambos fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia de Menores.

Con la confirmación de la prisión preventiva, la investigación continuará ahora enfocada en profundizar la reconstrucción de lo ocurrido y determinar las responsabilidades de cada uno de los imputados en el homicidio que conmocionó al barrio Cerrito Sur.