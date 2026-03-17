El cadáver de Pedro Daniel Montero fue descubierto durante la madrugada del lunes en el interior de su casa, ubicada en la calle 25 de Mayo al 10.000, en el barrio Florentino Ameghino.

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Según informaron fuentes judiciales, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que dificultó en un primer momento determinar las causas de la muerte. Sin embargo, los resultados preliminares de la autopsia confirmaron la presencia de múltiples lesiones.

La fiscal Florencia Salas indicó que la víctima tenía fracturas en las costillas y en el cráneo, por lo que la causa ya es investigada como un homicidio. “Ese caso va a terminar como un homicidio. No sabemos aún si será agravado por el empleo de arma de fuego”, explicó.

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En ese sentido, detalló que se detectó un posible orificio en el pericardio y en el hígado, por lo que se intenta establecer si esas heridas corresponden al paso de un proyectil.

“El cuerpo estaba en un avanzadísimo estado de descomposición, pero las lesiones están, así que lo vamos a manejar como un homicidio”, agregó la funcionaria judicial.

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Con este caso, ya son 13 los homicidios registrados en lo que va del año en Mar del Plata, en un contexto de creciente preocupación por los hechos de violencia.

La investigación continúa con peritajes en la vivienda y la recolección de pruebas que permitan esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo participación de terceros.

El dato

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Antes del homicidio número 13, Mar del Plata ya acumulaba una seguidilla de crímenes que evidencian distintos escenarios de violencia: el noveno fue el de Mercedes Rosa Del Luca (57), hallada en un descampado de Punta Mogotes y cuya muerte, inicialmente dudosa, fue luego confirmada como asfixia, derivando en una causa por femicidio con su pareja detenida; el décimo ocurrió en Bosque Grande, donde Uriel Martín Alfonso (23) murió tras recibir un disparo en medio de una balacera en un presunto punto de venta de drogas; y el undécimo fue el de Matías Peralta (27), asesinado a tiros en el barrio José Hernández pocas horas después de haber recuperado la libertad, en un ataque armado que continúa bajo investigación. Estos hechos, registrados en menos de una semana, llevaron el total a once homicidios en lo que va del año, en una trama marcada por la violencia de género, disputas vinculadas al delito y ataques con armas de fuego.