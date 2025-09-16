Mientras avanza la investigación por el crimen de Pablo Mieres, el secretario de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) asesinado en su casa en junio, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para el tercer detenido, J. D. P.

A “Pincha” como también se lo conoce, lo arrestaron en una vivienda situada sobre la calle 117, en la localidad de Villa Elvira, el 19 de agosto pasado, por los cargos de homicidio doblemente agravado en concurso ideal con robo. Su relación con el crimen surgió a partir de la revisión de cámaras de seguridad, cuyos registros permitieron incriminarlo como uno de los dos hombres que, durante la noche del crimen, ingresó a la vivienda de la víctima en La Plata para cometer el asalto que terminó con la vida del funcionario universitario. Luego de haber transcurrido un mes, el fiscal Gonzalo Petit Bosnic, a cargo de la UFI N° 3 de La Plata, solicitó la prisión preventiva para el detenido, según indicó el portal El Día.

El hombre de 35 años tiene al menos siete causas registradas en los últimos diez años. En febrero salió en libertad desde la Unidad Penal 36 de Magdalena por orden del Juzgado de Ejecución Penal N°2 de La Plata. En mayo de 2024 había sido investigado por hurto y en enero de 2023, por violencia familiar, un expediente tramitado en el Juzgado de Paz de Ensenada.

Entre otros delitos que pesan en su historial, figuran procesos por usurpación de propiedad, daño y violación de domicilio entre 2020 y 2021, robos y daño agravado en 2018 y tentativa de robo en 2016 en la UFI de Flagrancia de La Plata. Las investigaciones determinaron que el acusado vivía en situación de calle al momento del crimen de Mieres.

La víctima, de 37 años, llegó a su casa de la calle 115, entre 46 y 47, cerca de las 23.13 del 16 de junio, un día antes de que la Policía lo encontrara desnudo y atado, con señales de haber sido golpeado y asfixiado. Minutos después se dirigió caminando hacia la terminal de trenes, donde fue interceptado por un hombre identificado en la investigación como “Nico”. Ambos mantuvieron una charla breve antes de que Mieres regresara solo a su casa.

Luego, las mismas cámaras captaron al hombre reuniéndose con otro sujeto —quien posteriormente sería identificado como J. D. P.—, y juntos se dirigieron nuevamente al domicilio de la víctima. De acuerdo con el relato de un vecino del barrio, alrededor de la 1.50 del martes, escuchó gritos y alcanzó a ver a los dos hombres señalados saliendo de la propiedad con objetos. Estos fueron encontrados cerca del paso a nivel de las calles 44, 1 y 115, donde los acusados los habrían descartado.

Los datos reunidos en las primeras etapas de la instrucción permitieron a la Policía Bonaerense identificar y detener al mes siguiente a N. D. A., de 39 años, quien también se encontraba en situación de calle. En su poder se encontraron prendas de vestir que coincidían con las observadas en los registros fílmicos, además de un cuchillo. La revisión de antecedentes de N. D. A. arrojó causas abiertas desde 2003 por robos, violaciones de domicilio y resistencia a la autoridad, con múltiples ingresos a prisión y una última salida bajo régimen de salidas transitorias en 2023. En su declaración ante la Fiscalía negó haber pactado un encuentro con la víctima la noche del homicidio, a pesar de los testimonios y registros obtenidos.

El tercer nombre anexado a la causa corresponde a R. A, I., ciudadano paraguayo de 26 años, arrestado luego de que en un allanamiento en La Plata le encontraran el celular perteneciente a la víctima, una notebook comparable a la denunciada y siete teléfonos adicionales. A Ronaldo Alexis I. se le imputaron cargos por encubrimiento y tenencia ilegal de arma, según comunicó la fuerza de seguridad.

Fuente: Infobae.