En las últimas horas, se dio a conocer la detención de uno de los posibles autores del crimen de Cristian Velázquez, el kiosquero que fue asesinado de un disparo en la cabeza este lunes por la tarde en Jacinto Peralta Ramos al 700.

Por el hecho, todavía uno de los delincuentes se encuentra prófugo, mientras que el detenido fue detectado en Cuba al 3000. Se presume que éste sería el autor del disparo que terminó con la vida del trabajador.

Ante esto, el intendente de la comuna, Guillermo Montenegro expresó: "Estamos en contacto permanente con la familia de la víctima. Tenemos que tomar una posición muy dura porque se romantiza al delincuente pero esto no puede pasar, por eso tiene que haber una modificación clara que nosotros venimos planteando hace rato, en las leyes, en la reiterancia y la imputabilidad".

"Son todas cuestiones de dureza en el accionar y en ese sentido tomamos una posición clara en este último tiempo para enfrentar pero me denunciaron penalmente cuatro veces", dijo.

"Cuando uno ve a las personas que fueron identificadas por la patrulla, tres o cuatro tienen pedido de captura activo, por eso tenemos muy claro el lugar hacia el que hay que ir. Hay que dejar de discutir pavadas y ponernos a trabajar en todo lo que hay que hacer que está claro, activar a las fuerzas de seguridad, modificar las leyes y que así, la Justicia meta en cana a estas personas sin que entren por una puerta y salgan por la otra", agregó.

"Estamos hartos de ver como una persona que cometió un delito, estuvo 15 a 20 veces detenido, está en libertad. Esto no puede pasar porque así, pasan los hechos que estamos viviendo ahora. Es algo que me preocupa porque nosotros tomamos una posición firme con el cuidado del espacio público pero por eso me denunciaron", mencionó el Jefe de la Comuna.

"Tiene que haber modificaciones porque lo que va a pasar cuando se detenga a ambos culpables de este crimen, va a ser que tengan múltiples antecedentes porque entran y salen. Y la gente que denuncia los ilícitos, pasa más tiempo en la Comisaría que el propio delincuente. Hay que ponerse los pantalones largos, debemos ser más duros con las penas, con la reiterancia. Si alguien cometió un delito, no puede seguir en libertad porque el ciudadano trabajador está escondido y el delincuente en la calle", concluyó Montenegro.