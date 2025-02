Después de sufrir múltiples robos en los últimos años, delincuentes asesinaron en un nuevo intento de asalto a Cristian Velázquez (50), un kiosquero de la avenida Jacinto Peralta Ramos al 700.

Los primeros datos que se pudieron recabar apuntan a que los ladrones serían dos hombres que se movían en una moto.

La víctima habría intentado defenderse con un gas pimienta que tenía escondido. Eso animó a los malvivientes a disparar antes de darse a la fuga.

Fuentes de la investigación precisaron que el tiro ocurrió instantáneamente ante el gesto del comerciante por buscar algo debajo del mostrador. Cristian ya había usado ese método del gas pimienta en otras oportunidades para repeler a delincuentes que intentaron robarle.

En el kiosco, ubicado entre las calles Irala y Ortiz de Zárate, trabajó un equipo de la DDI para levantar las pruebas que servirán para esclarecer el hecho. Además, al lugar se acercaron los fiscales María Constanza Mandagarán y Alejandro Pellegrinelli, a cargo de la causa. Está caratulada como “homicidio en ocasión de robo”.

También brindó asistencia una ambulancia del SAME, cuyos médicos constataron que el kiosquero ya estaba sin vida para cuando llegaron.

“Fue una secuencia muy rápida, huyeron sin concretar el robo”, describió el fiscal Pellegrinelli ante los medios. El funcionario del Ministerio Público confirmó que la víctima sufrió un único balazo letal con entrada “en la zona frontal del cráneo y salida en la parte posterior”.

Además, precisó que en el lugar “no hay vainas, pero tenemos una trayectoria balística, y sería un arma calibre 32 o 38”.

Aunque no trascendieron las grabaciones, en el comercio hay cámaras de seguridad que registraron el robo y a los autores del crimen.

Las fuentes consultadas agregaron que el hombre que gatilló está identificado y tiene varios antecedentes por robos en comercios. Es quien luego maneja la moto para escapar.

“Al cómplice no se lo ve bien la cara, apenas lo alcanza a tomar la imagen”, completaron. La fuga también estaría registrada en domos del Centro Operativo de Monitoreo local.

Este comerciante ya había sido noticia en abril de 2024, la última vez que sufrió un hecho de inseguridad. No fue el primer robo que soportó: denunció que le robaron otras cinco veces antes de aquel episodio del año pasado, en el que salvó su vida gracias a que un paquete de chicles hizo las veces de chaleco antibalas.

“Uno de los malvivientes me pidió plata, no reaccioné y ahí me tiran el primer tiro, que le pega a los chicles y por eso no me da a mí”, relató por entonces. El caso tomó estado público, se viralizó en redes y su historia se contó en los principales medios de comunicación.

Fuente: con información de Infobae