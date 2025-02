Durante la madrugada de este jueves, un nuevo hecho de inseguridad terminó con una muerte en Mar del Plata. En esta oportunidad, un joven de 26 años murió en Polonia y Fortunato de la Plaza, producto de al menos cuatro disparos efectuados por policías de civil.

El hecho se produjo en la zona de Intendente Goñi y Carasa, en donde la víctima que iba de acompañante en un Fiat Palio. Los disparos impactaron en la parte trasera del auto y cuatro de ellos en Matías Paredes.

Sobre esto, el fiscal Alejandro Pellegrineli expresó: "Aproximadamente a la 1:36 de la madrugada, en la intersección de Avenida Polonia y Fortunato de la Plaza se produce el arribo de un Fiat Palio color rojo con tres jóvenes a bordo. Los mismos fueron interceptados por dos vehículos no identificables. La situación es poco clara hasta el momento porque no venían en función de una persecución policial".

"El auto intentó evadir la situación y automáticamente se bajaron dos personas de los otros dos vehículos, quienes resultarían ser personal policial identificados. Estos efectuaron disparos hacia el auto y a partir de ahí emprendieron una persecución que se trasladó por Polonia hasta Tripulantes del Fournier y luego finalizando en Goñi y calle 37, donde logran interceptar con un móvil de comando que acudió en apoyo", mencionó.

"El joven que circulaba en la parte posterior del Fiat Palio se encontraba muerto con heridas de arma de fuego. Esta fue la situación que verificamos y trabajamos durante horas de la madrugada en el propio lugar para determinar la situación. La policía científica también estuvo presente en el lugar de la demora del auto y en Polonia y 39 en donde se encuentra una cantidad considerable de vainas de calibre 9 MM.", agregó.

"Tenemos un reporte que producen las propias cámaras del sistema de monitoreo municipal, las cuales ya verificamos y dan cuenta de la situación vivida. Por el momento hay individualizados cinco funcionarios policiales que son los que ocupaban ambos autos, un Bora color gris y una Eco Sport color negra", dijo el Fiscal.

Y sumó: "Ahora mismo estamos trabajando en operación de autopsia y mañana será el cotejo de las armas del personal policial que fueron secuestradas y a partir de todo esto, se determinará de donde provinieron los disparos que le dieron la muerte al joven".

"El cuerpo presenta cuatro heridas de arma de fuego, es lo que indicó la guardia del HIGA. El joven fue trasladado por los propios familiares que vivían en el mismo barrio de la interceptación del auto, pero llega fallecido al Hospital", adhirió.

"Todo hace presumir, incluso por las propias imágenes que se ven en el COM, que hay una breve interceptación, la cual al no ser con móviles policiales, entiendo que los jóvenes pensaron que podría ser un robo. Los vehículos no tenían chapa patente colocada y no es normal, incluso hay algunas recomendaciones a partir de hechos puntuales que se dieron en la Provincia en donde se aconseja al menos tener una mínima identificación para que la persona interceptada, reconozca al personal policial", aclaró Pellegrineli.

"Uno de los policías es personal de calle de la Comisaría 16 y el restante se trata de tres efectivos de diferentes jurisdicciones que trabajaban en ordenes de servicios particulares", indicó.

Con respecto a una de las teorías que los familiares de la víctima indicaron, el Fiscal afirmó que podría tratarse de una situación de búsqueda de uno de los asesinos prófugos del kiosquero Cristian Velázquez. "Esto no se descarta, incluso hay órdenes específicas desde la Jefatura Departamental por su búsqueda", explicó.

"El resto de los ocupantes del Fiat Palio ya prestaron declaración y están en calidad de testigos. En un principio, ninguno tendría antecedentes y uno de ellos resultó herido con posta de goma. Los disparos se dieron en la primera intersección así que es muy probable que el joven ya estuviese muerto antes de llegar al punto final del trayecto, aunque todavía no es algo concreto. Pero hay que destacar que en vehículo de la víctima, no se encontró absolutamente ninguna anomalía", concluyó.