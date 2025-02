A horas del crimen de Matías Paredes, se llevó a cabo este viernes su velorio en Avenida Luro al 6454, en donde tanto su familia como amigos acompañaron su despedida. Allí, sus padres y su pareja pidieron por justicia y reclamaron la presencia del Gobernador.

Según la autopsia que se llevó a cabo este jueves, el joven de 26 años tenía dos balazos en su cuerpo, los cuales resultaron fatales. Ambos ingresaron por la zona derecha del cuerpo y se dirigieron hacia la izquierda, siendo uno a la altura de la escápula , atravesando la zona clavicular, tocando y ronzando así, una parte del rostro.

“Que den la cara, se equivocaron de persona. Me entregaron a mi hijo muerto, está todo lastimado y él no hizo nada. Toda la gente que hoy nos acompaña acá, deja en evidencia la calidad de persona que era. Yo me pregunto, dónde está el Gobernador, está haciendo política, está robando, qué está haciendo ahora. Esto no hubiera pasado si el Fiscal no hubiera dejado libre al asesino del kiosquero. Se equivocaron y mataron a mi hijo”, dijo su madre.

María Elena, madre de Matías Paredes.

"Esto no va a quedar así, yo quiero justicia y voy a descansar cuando estos tipos estén presos. No sirve que les saquen el arma. Ayer llevaron a dos a La Plata, ¿a qué habrá sido, a comer?. Quiero que vayan presos. Al Gobernador no le importa el ciudadano, solo quiere hacer política", dijo.

Asimismo, la pareja de la víctima afirmó: “¿Cómo yo le explico a mi hija de tres años que ya no está su papá?. Quiero que se pudran en la cárcel. Él era el sostén de su hija. La gente que hoy está acá presente, recaudó plata para ayudarnos”.

Puede interesarte

Y su padre sentenció: "Este es un caso de gatillo fácil, los autos no tenían patentes, nada. Andaban de civil y ellos pensaron que les querían robar. No se identificaron como policías, no tenían ni sirena. Encontraron como siete vainas y los chicos no estaban haciendo nada, solo fueron a la fiesta de Alvarado y luego a comprar unas cartas para venir a mi casa pero no llegaron nunca".