En las últimas horas se dieron a conocer nuevos detalles del crimen de Matías Paredes, el joven de 26 años que fue asesinado el pasado jueves a la madrugada. Por el hecho, cinco policías se encuentran detenidos, quienes al momento de los hechos actuaron como civiles.

Tras haber sido detenidos, los cinco implicados en la prosecución declararon: tres de ellos (Juan Rufino Gerez, Héctor Murray y Javier Massia) afirmaron no haber descendido de los vehículos ni haber disparado sus armas. Sin embargo, la situación no es la misma con los dos restantes, (Juan Molina y Emilio Flores), quienes optaron por guardar silencio y no responder las preguntas de la Fiscalía. A estos dos últimos se los presume como autores de los disparos.

Sobre esto, El Marplatense dialogó con Maximiliano Orsini, abogado de la querella quien expresó: "Ellos se encuentran en carácter de detenidos, están procesados. Hay que ver si se dicta la prisión preventiva porque todavía están a tiempo para el dictado de prisión preventiva por parte de la Fiscalía. Y resta avanzar con las diligencias periciales, una de ellas, la balística para dar un poco de luz a lo que realmente sucedió y determinar de qué arma salieron esos proyectiles que impactaron en Matías".

"Tres de ellos declararon que no descendieron del vehículo y que sus armas no fueron descargadas, no dispararon. Los que dispararon preliminarmente, por lo que se puede apreciar de las pruebas, son dos policías, Flores y Molina quienes se negaron a declarar. Según lo que surge de la pericia balística, esos proyectiles pertenecerían principalmente a uno de ellos", dijo.

"Respecto a los detenidos que no descendieron de los autos, vale aclarar que por más que no hayan disparado, son funcionarios públicos que tienen a su cargo un deber; en este caso, controlar a sus compañeros. Si ellos ven que se está haciendo un procedimiento irregular o incorrecto, tienen que advertirle a sus pares. En ese sentido habría un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos", mencionó.

"También lo que habría que revisar es, en la segunda fase de esta secuencia fáctica, un supuesto encubrimiento, decir había un arma de fuego en el auto de la víctima, lo cual hasta ahora no fue acreditado de ninguna manera. Y además, qué participación tuvieron en la confección de ese acta de procedimiento, porque ahí se indica que supuestamente estaba estaba este arma de fuego en el vehículo de Matías", indicó Orsini.

"Para volcar esto en un acta de procedimiento, tiene que haber por lo menos una prueba convincente de que existía. Si no fue así, es importante determinar porqué pusieron eso y cuál fue su fin", agregó.

"Ellos indicaron que les pareció ver una pistola y es por eso que disparan. Lo cual es una locura porque tampoco tendrían el derecho en ese caso. Solo se dispara cuando hay una agresión ilegítima, cuando hay una agresión hacia ellos. Esto no fue una balacera, sino que hubo un asesinato a sangre fría", sumó el Abogado.

"Nada justifica lo que sucedió ni el accionar irregular, sin protocolo policial, absolutamente desprolijo, antiprofesional. Sea como sea, si fue una tarea de inteligencia una interceptación que no se hizo como debería, a las consecuencias me remito. Esto fue una tragedia y hay que tratar de que no vuelva a suceder, porque lamentablemente la policía no está preparada para ciertas situaciones y acá tenemos un claro ejemplo. El arma provista es para cuidar a la sociedad, no para matarla", finalizó.