Tras haberse anunciado la detención de uno de los autores del homicidio de Martín Sebastián González, la fiscal Florencia Salas brindó este viernes una conferencia en donde detalló información sobre el caso.

Según la referente del caso, el pasado miércoles se presentó en la Fiscalía un testigo que es visualizado en las cámaras de rastreamiento del COM, al cual hasta el momento no habían podido detectar. El mismo aportó datos sobre uno de los autores del crimen, al cual reconoció con un apodo. Gracias a esto, se pudo rastrear al malviviente quien se encontraba preso por otro hecho delictivo.

Además, la Fiscal indicó que se trata de un hombre con numerosos antecedentes e indicó que el detenido ya había estado involucrado en otro homicidio, del cual quedó en libertad la haber sido absuelto.

El hecho sucedió el pasado 11 de octubre en Champagnat y Quintana. Hasta el momento, el móvil del crimen tendría la teoría de que la víctima se resistió a ser asaltada y luego de ello fue apuñalada. Si bien un motociclista que pasaba por el lugar impidió el robo y asistió a González llevándolo al HIGA, al llegar a Bahía Blanca y Rodríguez Peña, se desvaneció y cayó al suelo, donde finalmente perdió la vida.

"El martes se le solicitó a la jueza de garantías la detención de una persona, la cual a nuestro criterio era el coautor material del homicidio de Sebastián González. La jueza la otorgó y luego de ello, el miércoles, al momento de recibirle la declaración al imputado, a su vez, se presentó en la Fiscalía un testigo que buscábamos desde hace 20 días. En una de las filmaciones de la continuidad que hacen los autores del hecho, luego del accionar, se cruzan en la calle con una persona. Esa misma fue la que se presentó y nos dio el apodo del autor del homicidio, siendo que no era el que estaba detenido", indicó Salas.

"Justamente, la persona que estaba aprehendida declaró, dijo que no tenía nada que ver. Sin embargo entre el autor del hecho y este detenido, hay una gran similitud, porque ambos poseen una renguera, una entrada en la cabeza. Las similitudes eran preocupantes porque sino aparecía el testigo que aportó el dato, hoy tendríamos acusado de homicidio a una persona que no era. Es por eso que se le otorgó la libertad de forma inmediata y se le pidió a la jueza de garantías la detención del real autor, la cual hizo lugar", explicó.

Y agregó: "Esta persona ya estaba detenida. Tres días después de cometer a nuestro criterio el homicidio de Sebastián González, cae por una causa que posee el doctor Berlingeri y desde ese día hasta hoy, estuvo preso. A partir de ayer a la tarde, el acusado está preso a disposición de las dos Fiscalías. Lo más probable es que pase para acá por la gravedad de este caso pero en la actualidad consideramos que tenemos finalmente al autor material del homicidio".

"La realidad es que este hombre ya estuvo implicado en otro homicidio como autor y fue absuelto, en una causa que vino desde el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil instruida y lamentablemente los jueces entendieron que él era inocente. Pero nosotros consideramos que es él quien mató a Sebastián González", sentenció.

"Gracias al testigo que brindó información el miércoles en la Fiscalía, también tenemos datos sobre el coautor, al cual todavía buscamos porque no tenemos ni su nombre ni apellido. No vamos a bajar los brazos hasta dar con este otro culpable. En principio, el móvil fue ir a robarle pero Sebastián se resistió y gracias a la intervención del transeúnte, se evita el robo pero no el desenlace fatal. También destaco que cuando se hizo el allanamiento de la celda de la persona que hoy está detenida, se secuestró un pantalón que le había regalado a otro interno y casualmente es la prenda que está usando en las filmaciones del lugar del hecho", concluyó la Fiscal de la causa.