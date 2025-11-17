La muerte de la reconocida psiquiatra Virginia Franco continúa rodeada de interrogantes en City Bell. La mujer, de 68 años, fue encontrada asesinada dentro de su casa y los vecinos coinciden en que “todo fue muy raro”. Lo que más llamó la atención: la puerta de entrada estaba abierta, algo impensado para una persona extremadamente cuidadosa con la seguridad.

Gabriela, amiga de la víctima, llegó a la casa minutos después de recibir el aviso y quedó paralizada al ver el acceso sin llave. “Virginia nunca dejaba la puerta así. Tenía muchísimo miedo por la inseguridad. En esta cuadra entraron a todas las casas”, relató.

Según los testimonios, dentro del domicilio ya estaba un hombre que se presentó como amigo de la psiquiatra. Otro vecino, Héctor, confirmó que tampoco había signos de forcejeo en los accesos. La puerta trasera, que da a un pequeño jardín, estaba apenas apoyada.

Los vecinos aseguraron que el hombre era el marido de una paciente y que manejaba asuntos bancarios de la víctima: plazos fijos, cuentas y otras gestiones. Su presencia y su relato levantaron sospechas. Dijo que había ido porque hacía dos días que ella no respondía, pero en lugar de llamar al 911 buscó a un vecino para entrar juntos.

“Es muy extraño: encontró la puerta abierta y aun así no llamó primero a la policía”, expresó Héctor. “Ella era una excelente persona. Hace poco me escribió para donar una silla de ruedas”, recordó.

La autopsia confirmó que la psiquiatra murió por un shock hipovolémico a causa de una intensa pérdida de sangre. Tenía cortes en manos y antebrazos, signos de defensa ante un ataque violento. El interior de la casa estaba revuelto y faltaba su celular.

Con esos elementos, los investigadores recaratularon la causa como “homicidio en ocasión de robo”. El caso sigue abierto y el barrio espera respuestas.

