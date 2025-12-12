La investigación por el asesinato de la psiquiatra Virginia Franco, ocurrido el 15 de noviembre en su vivienda de City Bell, apunta a un conflicto económico como posible desencadenante del ataque. Según los investigadores, la víctima habría discutido con su jardinero por el pago de un trabajo, una situación que terminó de manera brutal.

El principal acusado es Javier Gustavo Echeverguren, de 38 años, quien se desempeñaba como jardinero en la casa de Franco y fue detenido días después del crimen cuando intentaba viajar a Tucumán. La relación laboral llevaba un tiempo y el imputado había realizado tareas en la propiedad en más de una oportunidad.

De acuerdo con los mensajes analizados por la fiscalía, el conflicto se produjo cuando Echeverguren reclamó $50.000 por un trabajo finalizado, mientras que la psiquiatra le habría ofrecido $10.000, al considerar que la tarea no estaba completa. Ese intercambio es señalado como el punto de quiebre previo al homicidio.

La Justicia imputó al acusado por homicidio agravado criminis causa, al considerar que el asesinato habría sido cometido para ocultar otro delito, posiblemente un robo. La calificación prevé una pena en expectativa de prisión perpetua y el imputado permanece detenido a la espera de que se defina su situación procesal.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron al sospechoso en el horario estimado del crimen, con el rostro parcialmente cubierto, ingresando a la vivienda y retirándose luego con una bicicleta y una mochila. Según testigos, la bicicleta pertenecía al difunto esposo de la víctima, y del domicilio faltaban joyas y el teléfono celular.

La autopsia determinó que Franco murió a causa de un shock hipovolémico, provocado por heridas cortantes en el cuello, además de presentar golpes y cortes en distintas partes del cuerpo. En un allanamiento posterior en la vivienda del acusado, la policía secuestró herramientas y prendas que podrían estar vinculadas al hecho, elementos que ahora son analizados por la fiscalía.

Fuente: TN