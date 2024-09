Una tragedia intrafamiliar sacudió a la localidad de Luton, a unos 60 kilómetros de Londres, cuando Juliana Falcón, de 48 años y nacida en Mar del Plata, junto a dos de sus hijos de 16 y 13 años fueron asesinados en su propia casa. El responsable del crimen fue el hijo mayor de 18 años, Nicholas Prosper, quien fue detenido poco después.

El joven compareció el lunes ante el Tribunal de Magistrados de Luton acusado del triple asesinato, donde sólo habló para confirmar su nombre y fecha de nacimiento antes de que el caso fuera enviado al tribunal de la corona de la ciudad.

Apareció por enlace de video desde la prisión durante una audiencia preliminar en el tribunal superior, donde se confirmó que ha sido acusado de varios otros delitos, entre ellos la compra o adquisición de una escopeta sin certificado, posesión de una escopeta y posesión de un cuchillo de cocina en un lugar público.

El juez Michael Simon dijo que se necesitaba tiempo para que se elaborara un informe pericial sobre el acusado y para que se completaran los informes patológicos y el análisis del material forense.

Devolvió a Propser a prisión preventiva para su próxima comparecencia a una audiencia de declaración de culpabilidad y preparación del juicio en el mismo tribunal el 5 de diciembre. Se fijó un juicio provisional de tres semanas para el 3 de marzo del próximo año.

Los oficiales encontraron los cuerpos de la marplatense y sus dos hijos cuando llegaron a su apartamento en la Torre Leabank de 15 pisos a las 5.30 del viernes.

Los vecinos describieron haber oído fuertes “estallidos” y uno de ellos dijo: “Pensé que era el petardeo de un coche. No me di cuenta hasta más tarde de que alguien había recibido un disparo”.

Un enfermero que vive en la zona desde hace 22 años añadió: “Aquí todo el mundo se lleva bien, pero hay un trasfondo de mala conducta. Me sorprendió oír que alguien tenía un arma. Nunca. Camino hasta aquí tarde por la noche y nunca he tenido problemas, nunca me he sentido inseguro”.

Se decía que la familia visitaba regularmente una iglesia local y Kyle asistía a una escuela católica de la zona.

Juliana Prosper (que utilizaba su apellido de casada) trabajaba en un Sainsbury's local y se la describía como una persona que tenía "un corazón de oro".

Un colega, que se identificó como Lewis, de 24 años, dijo: "Era una persona encantadora. Tenía un corazón de oro. Hablaba muy bien de sus hijos". Y una amiga de la marplatense agregó que ella "vivía para sus hijos" y era una "persona positiva que será terriblemente extrañada".