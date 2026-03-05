En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, algunos usuarios aseguraban haber detectado lo que parecía ser un celular dentro de la casa, algo que está totalmente prohibido para los participantes del reality.

El clip fue subido a TikTok por el usuario @matycastano, quien mostró un momento del programa en el que se observa un objeto luminoso en el piso del living. A partir de allí comenzaron las especulaciones de los fanáticos, que en redes sociales empezaron a debatir si se trataba realmente de un teléfono o de algún elemento que había quedado dentro de la casa.

Sin embargo, más allá del revuelo que se generó en redes, el objeto que aparece en el video no es un celular. En realidad se trata de una de las luces que forman parte del piso del set de la casa, que se enciende como parte de la iluminación del estudio.



Aun así, el detalle no pasó desapercibido para los seguidores del reality, que suelen analizar cada escena del programa y convertir cualquier imagen en tema de conversación en redes sociales.

VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DVelvGkDqsW/?igsh=MXMwOTZjbm12YWoxcg==

